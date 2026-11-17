Kardiologs nosauc četrus veidus, kā mēneša laikā pazemināt asinsspiedienu
Paaugstinātu asinsspiedienu bieži dēvē par kluso slepkavu, jo tas var attīstīties nemanāmi, bez jebkādiem simptomiem. Tomēr tas ir viens no galvenajiem novēršamajiem nāves cēloņiem.
Labā ziņa ir tā, ka asinsspiedienu iespējams ievērojami pazemināt jau viena mēneša laikā, ieviešot dažas vienkāršas izmaiņas dzīvesveidā.
Asinsspiedienu mēra dzīvsudraba staba milimetros (mm Hg). Augšējais jeb sistoliskais rādītājs norāda spiedienu artērijās sirds saraušanās brīdī. Savukārt apakšējais jeb diastoliskais rādītājs atspoguļo spiedienu laikā, kad sirds atslābst, proti, starp sirdspukstiem.
Lai gan abi rādītāji ir svarīgi, cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma īpaša uzmanība jāpievērš tieši augšējam rādītājam. Šajā vecuma grupā paaugstināts sistoliskais asinsspiediens liecina par lielāku insulta un sirds slimību risku nekā paaugstināts diastoliskais asinsspiediens, vēsta "Telegraph".
"Ideālā gadījumā ikviena cilvēka asinsspiedienam vajadzētu būt zemākam par 140/90 mm Hg," skaidro "London Bridge" slimnīcas kardiologs Dr. Kalpa de Silva. Ar gadiem artērijas pakāpeniski zaudē elastību un kļūst stingrākas, tāpēc asinsspiedienam ir tendence pamazām paaugstināties.
Ir svarīgi kontrolēt asinsspiedienu, jo tā paaugstināšanās palielina sirdslēkmes un insulta risku.
Labā ziņa ir tā, ka asinsspiedienu iespējams ietekmēt, mainot savus ikdienas paradumus. Lūk, četri svarīgi soļi, kas palīdzēs saglabāt sirds veselību.
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1. Ievērojami samaziniet alkohola lietošanu
"Mēs zinām, ka pārmērīga alkohola lietošana paaugstina asinsspiedienu," norāda Dr. de Silva. Tāpēc ieteicams samazināt alkohola patēriņu, īpaši tiem, kuri to lieto regulāri vai lielos daudzumos.
Alkohola patēriņa samazināšana var arī palīdzēt zaudēt lieko svaru, kas savukārt labvēlīgi ietekmē asinsspiedienu.
"Alkohola patēriņa ierobežošana var sniegt ievērojamus rezultātus ļoti īsā laikā," piebilst ārsts.
2. Regulāri kustieties
Regulāras fiziskās aktivitātes ir viens no svarīgākajiem veidiem, kā kontrolēt asinsspiedienu. Īpaši vērtīgi ir aerobās slodzes vingrinājumi, piemēram, pastaigas, skriešana, peldēšana vai braukšana ar velosipēdu.
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Arī mērenas, bet regulāras fiziskās aktivitātes labvēlīgi ietekmē asinsspiedienu. Svarīgākais nav intensīvi treniņi, bet gan tas, lai kustības kļūtu par dabisku ikdienas sastāvdaļu.
3. Pievērsiet uzmanību pārtikas produktu marķējumam un ierobežojiet sāls patēriņu
Pārmērīga sāls lietošana ir viens no būtiskākajiem paaugstināta asinsspiediena riska faktoriem. Cilvēka organismam dienā nepieciešami aptuveni četri grami sāls, taču kopējais diennakts patēriņš nedrīkstētu pārsniegt 5–6 gramus jeb aptuveni vienu tējkaroti bez kaudzes.
Tomēr lielākā daļa cilvēku uzņem pārāk daudz sāls. Aptuveni 75–80% no ikdienā patērētā sāls daudzuma tiek uzņemti ar gatavajiem un rūpnieciski pārstrādātajiem pārtikas produktiem.
"Sāls tiek pievienots gandrīz visam, ko mēs mūsdienās ēdam," norāda Dr. de Silva. "Pievēršot lielāku uzmanību savam uzturam, apzinoties slēptos sāls avotus un samazinot tā patēriņu, iespējams ievērojami pazemināt asinsspiedienu jau dažu dienu vai nedēļu laikā."
Visvairāk sāls bieži ir gatavajos ēdienos, pārstrādātos gaļas produktos un līdzņemamajā pārtikā. Tomēr, kā uzsver Dr. de Silva, liels sāls daudzums var būt pat parastā maizē un brokastu pārslās.
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Ir ļoti svarīgi rūpīgi lasīt pārtikas produktu marķējumu, jo sāls saturs dažādu ražotāju līdzīgos produktos var ievērojami atšķirties.
4. Uzņemiet vairāk kālija un magnija
Kālijs palīdz organismam izvadīt nātriju un samazina spiedienu uz asinsvadu sieniņām. Tāpēc uzturā ieteicams iekļaut vairāk ar kāliju bagātu produktu. Labi kālija avoti ir zaļie lapu dārzeņi, saldie kartupeļi, nesālīti rieksti, sēklas, tomāti, avokado, aprikozes un sēnes.
Arī magnijs ir svarīga minerālviela, kas piedalās daudzos organisma procesos. Saskaņā ar Igaunijas valsts uztura rekomendācijām vīriešiem dienā nepieciešami vidēji 350 mg, bet sievietēm – 280 mg magnija. Ar magniju bagāti produkti ir pākšaugi, zaļie lapu dārzeņi, rieksti un pilngraudu produkti.
Daudzveidīgs un sabalansēts uzturs, kurā ir pietiekami daudz dārzeņu, augļu, pilngraudu produktu un minerālvielām bagātu pārtikas produktu, palīdz uzturēt sirds un asinsvadu sistēmas veselību.