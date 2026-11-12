Jau no bērnības daudzi zēni dzird, ka nedrīkst raudāt, jābūt stipriem un ar problēmām jātiek galā pašiem. Lai gan šādi priekšstati pamazām mainās, tie joprojām ietekmē to, kā vīrieši uztver savas emocijas un vai ir gatavi meklēt psiholoģisku palīdzību.
Esi vesels
Aktuāli
Šodien 06:05
"Esi vecis, saņemies!" - kāpēc vīrieši klusē par savu mentālo veselību un kas viņiem palīdz pārvarēt grūtības?
Novembris visā pasaulē tiek atzīmēts kā vīriešu veselības mēnesis, īpašu uzmanību pievēršot arī mentālajai veselībai. Lai gan depresija, trauksme un emocionāls izsīkums var skart ikvienu, vīrieši nereti savas grūtības cenšas pārvarēt vienatnē.
Psihologi skaidro, kāpēc palīdzības lūgšana joprojām tiek uztverta kā vājuma pazīme, savukārt vīrieši, kuri paši piedzīvojuši psiholoģiskas grūtības, atklāj, kas viņiem palīdzējis atgūties.