TESTS. Cik daudz tu patiesībā zini par vīriešu veselību? 10 jautājumi, kuros kļūdās pat pārliecinātākie!
Vai zināji, ka prostatas vēzis sākotnēji var attīstīties bez jebkādiem simptomiem? Un ka vīrieši nereti noklusē arī savas emocionālās grūtības? Novembris ir vīriešu veselības mēnesis – īstais brīdis pārbaudīt, cik daudz patiesībā zini par savu veselību.
Novembris visā pasaulē tiek saistīts ar kustību Movember, kuras simbols ir ūsas. Taču aiz šīs šķietami jautrās tradīcijas slēpjas nopietns mērķis – pievērst uzmanību prostatas un sēklinieku vēzim, kā arī vīriešu mentālajai veselībai un pašnāvību novēršanai.
Prostatas vēzis ir viens no biežāk diagnosticētajiem ļaundabīgajiem audzējiem vīriešiem. Savukārt emocionālās veselības problēmas bieži paliek nepamanītas, jo sabiedrībā joprojām pastāv priekšstats, ka vīrietim vienmēr jābūt stipram un ar visu jātiek galā pašam.
Bet cik labi tu orientējies šajos jautājumos? Pārbaudi sevi 10 jautājumu testā! Par katru pareizo atbildi saņem vienu punktu. Maksimālais rezultāts – 10 punkti.
Atceries! Šis tests pārbauda zināšanas, nevis veselības stāvokli. Prostatas vēža agrīnai atklāšanai izmanto PSA analīzi, taču par tās nepieciešamību un iespējamiem ieguvumiem un riskiem jālemj kopā ar ārstu.