Šis simptoms pēc ēšanas var būt agrīna aizkuņģa dziedzera vēža pazīme
Onkoloģisko slimību gadījumā agrīnai diagnostikai ir izšķiroša nozīme, un tas jo īpaši attiecas uz aizkuņģa dziedzera vēzi.
Tā kā šīs smagās slimības pirmās pazīmes ir grūti atpazīstamas un līdzinās ikdienišķām veselības problēmām, tās bieži vien paliek nepamanītas. Gastroenterologs norāda uz kādu izplatītu simptomu, kuru nevajadzētu uztvert vieglprātīgi.
Gremošanas traucējumi vai izteiktas pārmaiņas pārtikas sagremošanas procesā var būt vienas no pirmajām brīdinājuma pazīmēm, kas liecina par aizkuņģa dziedzera vēzi. Klīnikas "Kaizen Gastro Care" gastroenterologs un kuņģa-zarnu trakta ķirurgs Dr. Samrats V. Džankars izdevumam "Parade" skaidrojis, ka dažiem pacientiem tieši gremošanas problēmas pēc ēšanas vai izmaiņas pārtikas sagremošanā ir pirmie signāli, kas var liecināt par saslimšanu.
Šie simptomi var parādīties vēl pirms citām slimības pazīmēm, kuras arī nereti ir grūti pamanīt.
Tas saistīts ar aizkuņģa dziedzera būtisko lomu gremošanas procesā. Šis orgāns ražo fermentus, kas palīdz sašķelt uzņemto pārtiku.
Ja aizkuņģa dziedzerī veidojas audzējs, tas var traucēt fermentu izstrādi un līdz ar to arī normālu gremošanas procesu.
Tomēr problēma ir tā, ka gandrīz ikviens laiku pa laikam izjūt diskomfortu vēderā pēc sātīgas vai treknas maltītes. Tāpēc nopietnas slimības agrīnos simptomus ir viegli noturēt par parastiem gremošanas traucējumiem.
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Kā norāda Džankars, viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc aizkuņģa dziedzera vēzi bieži atklāj novēloti, ir grūtības atpazīt tā agrīnos simptomus. Cilvēki tos mēdz ignorēt vai saistīt ar daudz izplatītākiem un nekaitīgākiem iemesliem, piemēram, stresu, saspringtu ikdienas ritmu vai dabiskām novecošanas pārmaiņām.
Grūti pamanāma un viltīga slimība
Aizkuņģa dziedzeris atrodas dziļi vēdera dobumā, aiz kuņģa. Tā atrašanās vietas dēļ audzējs ilgstoši var attīstīties nemanāmi, neizraisot izteiktus simptomus un paliekot neatklāts arī ierastajās veselības pārbaudēs. Nereti slimību diagnosticē tikai tad, kad vēzis jau ir izplatījies apkārtējos audos vai citos orgānos.
Aizkuņģa dziedzera vēzis nav viens no izplatītākajiem vēža veidiem, taču tas ir viens no nāvējošākajiem. Saskaņā ar Amerikas Vēža biedrības datiem ASV aizkuņģa dziedzera vēzis veido aptuveni 3% no visiem vēža gadījumiem, taču tas ir atbildīgs par aptuveni 8% nāves gadījumu, ko izraisījušas onkoloģiskās slimības.
Tas ir trešais biežākais nāves cēlonis starp onkoloģiskajām slimībām pēc plaušu un resnās zarnas vēža. Piecu gadu relatīvās dzīvildzes rādītājs šīs slimības gadījumā ir tikai 13%.
Kādiem vēl simptomiem jāpievērš uzmanība?
Sākotnēji cilvēki atsevišķus simptomus var nesaistīt ar nopietnu saslimšanu. Aizdomas nereti rodas tikai tad, kad parādās arvien vairāk simptomu vai tie kļūst pastāvīgi. Papildus gremošanas traucējumiem pēc ēšanas Džankars min vēl vairākas iespējamās brīdinājuma pazīmes:
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- Vēdera izejas izmaiņas: neierasti un atkārtoti aizcietējumi vai caureja.
- Sāpes: diskomforts vai sāpes vēdera augšdaļā vai mugurā.
- Dzelte: ādas un acu baltumu dzeltēšana.
- Vispārējā veselības stāvokļa pārmaiņas: pēkšņs un neizskaidrojams svara zudums, kā arī pastāvīgs nogurums.
Retāk aizkuņģa dziedzera vēzis var izpausties arī ar asins recekļu jeb trombu veidošanos, depresiju, kā arī sejas vai ķermeņa pietūkumu.
Kad jāvēršas pie ārsta?
Ja pamanāt kādu no minētajiem simptomiem, Džankars iesaka pēc iespējas drīzāk vērsties pie ārsta. Ja rodas aizdomas par aizkuņģa dziedzera vēzi, pacientam var nozīmēt padziļinātus izmeklējumus, tostarp datortomogrāfiju (DT).
"Tāpat var veikt asinsanalīzes, lai pārbaudītu noteiktu fermentu līmeni, jo novirzes no normas var liecināt par aizkuņģa dziedzera slimību. Ja izmeklējumu rezultāti nesniedz skaidru atbildi, diagnozes apstiprināšanai var būt nepieciešama biopsija," skaidroja ārsts.
Lai rūpētos par savu veselību, ir svarīgi apzināties arī aizkuņģa dziedzera vēža riska faktorus. Pēc ārsta teiktā, saslimšanas risku palielina smēķēšana, kā arī bieža sarkanās un pārstrādātās gaļas lietošana uzturā. Būtiska nozīme ir arī iedzimtībai.
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"Cilvēkiem, kuru tuvi radinieki, piemēram, vecāki, brāļi vai māsas, ir slimojuši ar aizkuņģa dziedzera vēzi, risks saslimt ar šo slimību ir divas līdz trīs reizes lielāks nekā tiem, kuru ģimenē šāda saslimšana nav bijusi," uzsvēra ķirurgs.
Vienlaikus jāatceras, ka periodiski gremošanas traucējumi ir ļoti izplatīti un vairumā gadījumu neliecina par nopietnām veselības problēmām.
Tomēr, ja gremošanas problēmas parādījušās pirmo reizi, ilgstoši nepāriet vai tās pavada citi iepriekš minētie simptomi, noteikti konsultējieties ar ģimenes ārstu.