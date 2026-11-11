“Vecīt, cik ilgi turēsi?” - Vīriešu veselības mēnesī aicina pārskatīt attiecības ar alkoholu
Novembrī, Vīriešu veselības mēnesī, biedrība “TĒVI” sadarbībā ar Aliansi Vīriešu Veselībai un kampaņas partneriem uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu “Vecīt, cik ilgi turēsi?”. Tās mērķis ir pievērst uzmanību alkohola lietošanas ietekmei uz vīriešu veselību, attiecībām un ģimenes dzīvi, vienlaikus rosinot pārskatīt sabiedrībā iesakņojušos priekšstatus par vīrišķību un spēju daudz izdzert.
Latvijā vīriešu paredzamais mūža ilgums ir gandrīz desmit gadus īsāks nekā sievietēm. Turklāt Centrālās statistikas pārvaldes 2025. gada dati liecina, ka alkoholu vismaz dažas reizes mēnesī lieto 44,1% vīriešu, salīdzinot ar 24,4% sieviešu. Viens no būtiskiem novēršamiem veselības riska faktoriem ir pārmērīga alkohola lietošana, kas palielina saslimšanu, traumu, atkarības un priekšlaicīgas nāves risku.
Sabiedrībā spēja daudz izdzert joprojām nereti tiek saistīta ar izturību un vīrišķību. Frāzes “viņš daudz var turēt” vai “īstam vecim jāprot dzert” tiek izteiktas pat ar apbrīnu, lai gan augsta alkohola tolerance nepasargā no tā kaitīgās ietekmes uz organismu. Tieši šo priekšstatu izaicina kampaņa “Vecīt, cik ilgi turēsi?”.
“Sabiedrībā mēs joprojām mēdzam apbrīnot vīriešus, kuri spēj daudz izturēt – gan fiziski, gan emocionāli. Arī alkohola lietošana nereti kļūst par savdabīgu izturības pārbaudījumu. Taču īsts spēks nav spējā apslāpēt savas problēmas vai ignorēt veselības riskus. Tas ir drosmē atzīt, ka kaut kas dzīvē jāmaina, un uzņemties atbildību par sevi un saviem tuvākajiem,” uzsver biedrības “TĒVI” valdes loceklis Lauris Bokišs.
Kampaņa aktualizē arī alkohola saistību ar emocionālo veselību un ģimenes dzīvi. Stress, izdegšana, vientulība un emocionālās grūtības nereti tiek apslāpētas ar alkoholu, taču īslaicīgs atvieglojums neatrisina problēmas un var radīt ilgtermiņa sekas. Turklāt pārmērīga alkohola lietošana ietekmē ne tikai pašu vīrieti, bet arī viņa partneri un bērnus, mazinot emocionālo klātbūtni ģimenē un veidojot uzvedības modeļus, kurus var pārņemt nākamās paaudzes.
Kampaņas organizatori uzsver, ka tās mērķis nav nosodīt, bet gan mudināt vīriešus godīgi izvērtēt savas attiecības ar alkoholu un nepieciešamības gadījumā meklēt atbalstu. Kampaņas galvenais vēstījums ir vienkāršs: “Vecīt, tev nav jāpierāda, cik daudz vari izturēt. Ir laiks padomāt, cik ilgi vēlies dzīvot.”
Plašāka informācija par kampaņu, alkohola ietekmi uz vīriešu veselību, iespēja pārbaudīt savus alkohola lietošanas paradumus, kā arī informācija par pieejamajām atbalsta iespējām atrodama kampaņas mājaslapā: https://tevi.lv/lv/movember/
Vīrieši, kuri vēlas saņemt atbalstu vai palīdzību, aicināti sazināties ar Aliansi Vīriešu Veselībai. Tā ir sadarbības platforma, kas palīdz vīriešiem atrast viņu situācijai piemērotāko atbalstu, tostarp pašpalīdzības grupas. Sazināties iespējams jebkurā diennakts laikā, zvanot vai rakstot WhatsApp uz tālruni 29220105, kā arī rakstot uz e-pastu info@viriesuveselibai.lv. Saņemot jautājumu, alianses pārstāvji palīdzēs atrast organizāciju, kas specializējas konkrētajā jautājumā, vai tuvāko pašpalīdzības grupu.
Kampaņu organizē biedrība “TĒVI” sadarbībā ar Aliansi Vīriešu Veselībai, kurā apvienojušās iniciatīvas “Movember”, “Vīru Tests”, “Izdzīvošanas Skola”, biedrība “OGLE” un “30 Dienas Skaidrā”. Kampaņas radošie un komunikācijas partneri ir “Ogilvy” un “Inspired”, bet informatīvie atbalstītāji ir Delfi.lv, Tvnet.lv, Tv3.lv, “Visual Media” un “Radio SWH”.
Par biedrību "Tēvi"
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