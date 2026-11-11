Ko par mūsu veselību var pastāstīt HUAWEI WATCH D3? Fizioterapeits skaidro, kuriem rādītājiem pievērst uzmanību
Paaugstināts asinsspiediens ne vienmēr rada pamanāmus simptomus, tāpēc cilvēks var ilgstoši nezināt par iespējamām veselības problēmām. Turklāt šis rādītājs dienas laikā mainās, un viens mērījums ne vienmēr sniedz pilnīgu priekšstatu par tā svārstībām. Tāpēc ir svarīgi tam sekot līdzi regulāri, arī tad, ja pašsajūta ir laba. Jaunais HUAWEI WATCH D3 ļauj izmērīt asinsspiedienu tieši uz plaukstas locītavas un piedāvā automātisku tā uzraudzību gan dienā, gan naktī.
Sertificēts fizioterapeits Andrejs Smirnovs jau 15 gadus strādā ar pacientiem, palīdzot viņiem uzlabot veselību un pašsajūtu. Arī pats viņš regulāri sporto un labi zina, cik svarīgi ir sabalansēt fizisko slodzi ar atpūtu. Izmēģinot HUAWEI WATCH D3, Andrejs pievērsās dažādiem veselības rādītājiem un skaidro, ko tie var pastāstīt par mūsu organismu un kāpēc ir vērts tiem sekot līdzi.
Asinsspiediens – rādītājs, kuru nevajadzētu ignorēt
Ne velti paaugstinātu asinsspiedienu dēvē par „kluso slepkavu” – cilvēks var justies labi pat tad, ja rādītāji ilgstoši ir paaugstināti. Tāpēc, kā uzsver fizioterapeits, nevajadzētu paļauties tikai uz savu pašsajūtu.
“Asinsspiediena un pulsa izmaiņas var daudz pastāstīt par sirds un asinsvadu sistēmas veselību. Īpaši svarīgi ir šos rādītājus vērtēt kopā, jo tikai pulss vien ne vienmēr sniedz pietiekamu informāciju,” skaidro Andrejs.
HUAWEI WATCH D3 asinsspiediena mērīšanai izmanto siksniņā iestrādātu piepūšamo gaisa manšeti, kas ļauj veikt mērījumus tieši uz plaukstas locītavas bez atsevišķas ierīces. Pulkstenis ir sertificēts Eiropā atbilstoši medicīnisko ierīču prasībām un piedāvā arī automātisku asinsspiediena uzraudzību visas diennakts garumā, tostarp miega laikā.
Svarīgi ir ne tikai atsevišķi mērījumi, bet arī tas, kā rādītāji mainās ilgākā laika periodā. Saglabātie dati palīdz pamanīt atkārtotas novirzes un nepieciešamības gadījumā pārrunāt tās ar ārstu. Pulkstenis piedāvā arī elektrokardiogrammas (EKG) veikšanas iespēju, kas sniedz papildu informāciju par sirds elektrisko aktivitāti.
Speciālists uzsver, ka asinsspiedienam īpašu uzmanību vajadzētu pievērst cilvēkiem pēc 40 gadu vecuma, kā arī tiem, kuriem tas jau ir paaugstināts. Turklāt regulāri sekot līdzi šim rādītājam ir vērts arī tad, ja šķiet, ka ar veselību viss ir kārtībā. Tas var palīdzēt laikus pamanīt izmaiņas un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar ārstu. Vienlaikus svarīgi atcerēties, ka viedpulksteņa mērījumi neaizstāj ārsta konsultāciju un medicīnisku izmeklēšanu.
Kustēties vairāk, bet sākt pakāpeniski
Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem aptuveni 1,8 miljardi pieaugušo pasaulē jeb 31% nesasniedz ieteicamo fizisko aktivitāšu līmeni. Lai uzturētu labu veselību, pieaugušajiem ieteicams nedēļā vismaz 150 minūtes veltīt vidējas intensitātes fiziskajām aktivitātēm.
Taču, kā uzsver fizioterapeits, lai rūpētos par veselību, nav obligāti katru dienu doties uz sporta zāli. Svarīgi ir regulāri kustēties arī ikdienā – doties pastaigās, izvingrināt locītavas un nepalikt ilgstoši vienā pozā. Andrejs iesaka katru dienu vismaz 30–40 minūtes veltīt kustībām, bet nedēļas laikā atrast laiku arī spēka vingrinājumiem.
“Kustībām vajadzētu kļūt par tikpat ierastu ikdienas sastāvdaļu kā zobu tīrīšanai. Ja vienu dienu neizkustēsimies pietiekami, nekas slikts nenotiks, taču, ja mazkustība kļūs par ieradumu, ilgtermiņā tas noteikti atsauksies uz veselību,” skaidro fizioterapeits.
HUAWEI WATCH D3 atgādina, kad pienācis laiks piecelties un nedaudz izkustēties. Tas ir īpaši noderīgi cilvēkiem, kuri lielāko dienas daļu pavada pie datora.
Tomēr speciālists brīdina arī par otru galējību – vēlmi pēc ilgstoši mazkustīga dzīvesveida uzreiz sākt intensīvi sportot. Pēkšņa un pārmērīga slodze var palielināt pārslodzes un traumu risku. Piemēram, cilvēks, kurš ilgu laiku nav sportojis, jau pirmajā reizē mēģina noskriet desmit kilometrus.
“Daudzi vēlas uzlabot fizisko formu vienā rāvienā, taču organisms tam ne vienmēr ir gatavs. Slodzi vajag palielināt pakāpeniski un pievērst uzmanību ne tikai pulsam, bet arī savai pašsajūtai. Ja slodze kļūst pārāk intensīva, svarīgi laikus samazināt tempu,” uzsver Andrejs.
Sekot līdzi pulsam var palīdzēt arī viedpulkstenis, taču svarīgi to vērot ne tikai treniņa laikā, bet arī pēc tā. Fizioterapeits skaidro, ka pulsa atjaunošanās ātrums var palīdzēt novērtēt organisma reakciju uz slodzi. Ja pēc treniņa pulss atjaunojas lēnāk nekā ierasts, tas var būt signāls pievērst lielāku uzmanību atpūtai un slodzes intensitātei. Nepietiekama atjaunošanās savukārt var palielināt pārslodzes un traumu risku.
Kāpēc ar treniņiem vien nepietiek?
Regulāri treniņi palīdz stiprināt ķermeni, taču tikpat svarīgi ir dot organismam laiku atjaunoties. Viens no būtiskākajiem faktoriem šajā procesā ir miegs, kas ietekmē gan fizisko pašsajūtu, gan spēju koncentrēties un ikdienā justies enerģiskam.
“Miegs ir viens no galvenajiem organisma atjaunošanās faktoriem. Tas lielā mērā nosaka, kā jutīsimies gan fiziski, gan psiholoģiski ilgākā laika periodā. Tāpēc sekot līdzi miega kvalitātei ir ne mazāk svarīgi kā uzraudzīt asinsspiedienu,” skaidro fizioterapeits.
HUAWEI WATCH D3 ļauj sekot līdzi miega ilgumam un dažādām miega fāzēm, tostarp dziļajam miegam un REM fāzei, kas ir nozīmīga atmiņai un emocionālajai labsajūtai. Šī informācija palīdz labāk izprast savus gulēšanas paradumus un pamanīt iespējamās izmaiņas. Piemēram, ja vairākas naktis pēc kārtas miega ilgums ir īsāks nekā ierasts, tas var būt iemesls pārskatīt savu dienas režīmu un atpūtai atvēlēto laiku.
Kā uzsver fizioterapeits, rūpes par veselību sākas ar ikdienas paradumiem: regulārām kustībām, piemērotu fizisko slodzi un pietiekamu atpūtu. Savukārt HUAWEI WATCH D3 var kļūt par noderīgu palīgu šo paradumu veidošanā, ļaujot vienuviet sekot līdzi svarīgākajiem veselības rādītājiem, labāk izprast sava organisma vajadzības un pieņemt pārdomātākus lēmumus par savu veselību. Galu galā ieguldījums savā veselībā ir investīcija, kas vienmēr atmaksājas.