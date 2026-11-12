Paciente piedzīvo ļoti nepatīkamu situāciju slimnīcā; sieviete pārsteigta, ka nevar sazvanīt tuviniekus
Kāda portāla Jauns.lv lasītāja pirms dažām dienām piedzīvoja ļoti nepatīkamu situāciju Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā. Atrodoties Uzņemšanas nodaļā, viņai radās grūtības sazvanīt tuviniekus, jo mobilo sakaru kvalitāte bija ļoti slikta. Arī slimnīcā apstiprināja, ka saņemtas atsevišķas sūdzības par divu operatoru mobilo sakaru kvalitāti. Bet "Bites Latvija" pārstāve pavēstīja, ka pieņemts lēmums jaunajā korpusā papildus uzstādīt specializētu iekštelpu mobilo sakaru risinājumu.
Jauns.lv lasītāja pastāstīja, ka piektdien, 6.novembrī, nokļuva Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, jo viņai pēkšņi palika slikti ar veselību. Ilgstoši gaidot slimnīcas Uzņemšanas nodaļā, sieviete mēģināja sazvanīt tuviniekus, lai informētu par savu atrašanās vietu un veselības stāvokli. Diemžēl telefonsakari bija ļoti slikti.
Uzņemšanas nodaļā telefona sakari raustījās
Lasītāja stāstīja: “Sēžot Uzņemšanas nodaļā, saruna ar tuviniekiem bija teju neiespējama, jo telefona sakari visu laiku raustījās. Neskatoties uz sāpēm, izgāju no slimnīcas ēkas, un ārpus tās telefona sakari bija daudz labāki un varēju normāli sazvanīties ar ģimenes locekļiem.”
Tā kā laukā pūta ass vējš, sieviete sarunas vidū nolēma atgriezties ēkā, taču, tuvojoties tai, sakari atkar sāka raustīties un saruna kļuva gandrīz neiespējama. Saistībā ar to lasītājai radās bažas par telekomunikāciju sakaru kvalitāti.
Tik stratēģiski svarīgā vietā tik slikti sakari
“Biju pārsteigta, ka tik stratēģiski svarīgā vietā, kāda ir Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca, ir tik švaki telefona sakari. Ja man būtu bijis tik slikti, ka es nevarētu iziet no ēkas un sazvanīt tuviniekus pagalmā, tad būtu teju neiespējami ar viņiem sazināties, jo ēkā sakari bija ļoti slikti,” paciente stāstīja.
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“Bite” atvainojas slimnīcas pacientei
Gan lasītājas, gan viņas tuvinieku telekomunikāciju operators bija “Bite”. Portāls Jauns.lv par lasītājas pieredzi pavēstīja arī "Bite Latvija" runas personai Unai Ahunai-Ozolai. Viņa atbildēja šādi: ”Atvainojamies klientei par šo nepatīkamo pieredzi. Saprotam, ka situācijā, kad cilvēks veselības problēmu dēļ atrodas slimnīcā, iespēja sazvanīt un informēt savus tuviniekus ir īpaši svarīga.”
Viņa pavēstīja, ka Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas teritorijā uz B3 korpusa jumta atrodas "Bite Latvija" bāzes stacija, kas nodrošina mobilo sakaru pārklājumu slimnīcas teritorijā.
Ēkā mobilo sakaru kvalitāte var atšķirties no tās, kas pieejama ārpus ēkas
“Vienlaikus jāņem vērā, ka slimnīcas Uzņemšanas nodaļa atrodas jaunajā korpusā, un mobilo sakaru kvalitāti iekštelpās var būtiski ietekmēt ēkas konstrukcija un būvniecībā izmantotie materiāli.
Jaunās un energoefektīvās ēkās dzelzsbetona un metāla konstrukcijas, kā arī energoefektīvs stiklojums ar metāliskiem pārklājumiem var vājināt radiosignāla izplatīšanos. Tādēļ atsevišķās vietās ēkas iekšienē mobilo sakaru kvalitāte var atšķirties no tās, kas pieejama ārpus ēkas.”
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Jaunajā korpusā uzstādīs specializētu risinājumu
Ahuna-Ozola turpināja: ”Apzinoties, cik būtiski ir nodrošināt kvalitatīvus mobilos sakarus slimnīcas telpās, šogad jau esam veikuši slimnīcas teritorijas apsekošanu un pieņēmuši lēmumu jaunajā korpusā papildus uzstādīt specializētu iekštelpu mobilo sakaru risinājumu. Tā ieviešana ir plānota nākamajā gadā.
Ņemot vērā, ka līdz šim nav saņemta neviena sūdzība par mobilo sakaru kvalitāti konkrētajā slimnīcas korpusā, mums ir svarīgi detalizēti izvērtēt konkrēto situāciju. Aicinām Jauns.lv lasītāju sazināties ar "Bite Latvija" klientu apkalpošanas centru, zvanot uz bezmaksas tālruni 1601 vai rakstot uz info@bite.lv, norādot aptuveno zvana veikšanas laiku, kā arī tālruņa numurus, no kura un uz kuru zvans tika veikts. Tas ļaus mūsu tehniskajiem speciālistiem pārbaudīt konkrēto gadījumu un iespējamos sakaru traucējumu iemeslus.”
Arī slimnīcā saņemtas sūdzības par mobilo sakaru kvalitāti
Savukārt Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Vineta Kļavina, iepazīstoties ar lasītājas piedzīvoto situāciju, portālam Jauns.lv pavēstīja, ka par publisko mobilo sakaru tīklu darbību un pakalpojumu kvalitāti primāri atbild mobilo sakaru operatori, kuri nodrošina nepieciešamās tehniskās infrastruktūras izveidi un uzturēšanu.
Stradiņa slimnīcas rīcībā nav apstiprinātu, savstarpēji salīdzināmu datu par visu trīs Latvijas mobilo sakaru operatoru pakalpojumu kvalitāti slimnīcas teritorijā. Vienlaikus Stradiņa slimnīca var apstiprināt, ka iepriekš ir saņēmusi atsevišķas sūdzības par divu operatoru – “Bite” un “Tele2” – mobilo sakaru kvalitāti. Abi operatori ir informējuši slimnīcu, ka strādā pie iespējamiem risinājumiem sakaru kvalitātes uzlabošanai tās teritorijā,” Kļavina klāstīja.
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Mobilo sakaru kvalitāte dažādās slimnīcas telpās var atšķirties
Viņa norādīja, ka jāņem vērā arī slimnīcas infrastruktūras specifika. “Stradiņa slimnīcas teritorijā atrodas dažādu funkciju ēkas un telpas, kurās tiek izmantoti daudzveidīgi medicīniskie un tehnoloģiskie risinājumi.
Mobilo sakaru signāla izplatību atsevišķās telpās var ietekmēt ēku konstrukcijas un izmantotie materiāli, piemēram, radioloģijas telpu aizsargkonstrukcijas, kas var vājināt signālu. Tādēļ mobilo sakaru kvalitāte dažādās slimnīcas telpās var atšķirties.”