Ārsts Dins Sumerags atklāj, kāpēc tik daudziem cilvēkiem ir grūti elpot caur degunu
Vairāk nekā pusei cilvēku ir izliekta deguna starpsiena, tomēr visiem tas nerada grūtības. Galvenais iemesls, kāpēc ārsts piedāvā deguna starpsienas operāciju, – lai cilvēks varētu brīvi elpot. Par izmeklēšanu un ārstēšanu stāsta Cēsu klīnikas un Medfix otolaringologs Dr. med. Dins Sumerags.
Iedzimta vai iegūta
Vairāk nekā pusei pasaules iedzīvotāju ir izliekta deguna starpsiena, lielākā daļa ar tādu jau piedzimst, tomēr daudzi šo defektu iegūst kritiena, sitiena vai citas traumas rezultātā. Ja deguna starpsienas izliekums ir neliels un elpošana nav traucēta, cilvēks pats, visticamāk, par to nemaz nezina. LOR speciālists, veicot izmeklēšanu, to gan redz uzreiz un var pajautāt, vai nav kādas grūtības, kas ar to saistītas. Galvenie simptomi ir apgrūtināta elpošana un biežas deguna blakusdobumu infekcijas, tāpat var būt aizlikts deguns, asiņošana un krākšana.
Bez sāpēm un diskomforta
Ja deguna starpsienas izliekums apgrūtina elpošanu, visticamāk, otolaringologs ieteiks veikt operāciju, lai starpsienu iztaisnotu. Lai gan diezgan apjomīga, operācija nav sarežģīta, turklāt tā ir visnotaļ izplatīta, jo nepieciešama daudziem. Dakteris Dins Sumerags teic, ka dažkārt dienā ir pat 5–6 operācijas.
Savulaik arī ārsts pats pēc jaunībā gūtas traumas piedzīvoja deguna starpsienas ķirurģisku taisnošanu un mierina – par to nav jāuztraucas, jo laiki ir mainījušies un medicīna līdz ar tiem. “Agrāk deguna starpsienu pārsvarā operēja lokālā anestēzijā, tas cilvēkam radīja milzīgu diskomfortu un sāpes, bet tagad operācija notiek vispārējā anestēzijā, pacients neko nejūt un dažkārt pēc operācijas pat stāsta, kādus sapņus tās laikā redzējis,” skaidro Dins Sumerags.
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