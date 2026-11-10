Zobārstniecības studentiem Alūksnes pašvaldība maksās dāsnu stipendiju
Zobārstniecības studentiem Alūksnes pašvaldība maksās 1200 eiro stipendiju mēnesī, paredz grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos "Par pašvaldības atbalstu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā", kas stājās spēkā šomēnes.
Lai nākotnē Alūksnes novadā būtu pieejami zobārstniecības pakalpojumi, pašvaldība ir papildinājusi līdzšinējo speciālistu piesaistes atbalstu ar jaunu veidu - ikmēneša stipendiju zobārstniecības studentam.
Stipendiju var saņemt pilna laika students, kurš pēc trešā studiju gada turpina studijas Rīgas Stradiņa universitātes otrā cikla profesionālajā studiju programmā "Zobārstniecība".
Saņemot pašvaldības atbalstu, studentam pēc studiju pabeigšanas jāizpilda līgumā noteiktās saistības, tostarp jānodrošina valsts apmaksāti zobārstniecības pakalpojumi Alūksnes novadā, nostrādājot pamatdarbā attiecīgajā specialitātē vismaz piecus gadus pēc izglītības iestādes beigšanas, kā arī jādeklarē sava dzīvesvieta Alūksnes novadā uz visu minēto piecu gadu periodu pēc izglītības iestādes pabeigšanas.
Pašvaldības sniegtais atbalsts studiju laikā ir ieguldījums, lai pēc studiju beigām novadā būtu pieejams kvalificēts zobārstniecības speciālists, pauž pašvaldība.
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem pašvaldība atbalsta arī citus speciālistus, turklāt maksājot ne tikai ikmēneša stipendijas, bet arī sniedzot vienreizēju atbalstu. Piemēram, pašvaldības vienreizēju atbalstu 10 000 eiro apmērā ir tiesības saņemt ārstniecības personai, kura piekritusi vismaz piecus gadus klātienē normālu darba laiku strādāt SIA "Alūksnes slimnīca" kādā no pašvaldības noteiktajām nepieciešamajām specialitātēm.