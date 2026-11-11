Zinātnieki atklājuši negaidītu līdzekli pret pārmērīgu alkohola lietošanu - tā efekts saglabājas mēnešiem
Pārmērīga alkohola lietošana ir plaši izplatīta problēma, kuras risināšanai bieži vien trūkst pieejamu un efektīvu līdzekļu. Tomēr kāds nesen veikts zinātnisks pētījums piedāvā negaidītu risinājumu.
Zinātnieki atklājuši, ka uztura bagātinātājs, kas izgatavots no strauji augoša invazīva auga, palīdz ievērojami samazināt smagas pārmērīgas alkohola lietošanas epizodes, turklāt tā pozitīvā iedarbība saglabājas vairākus mēnešus pēc lietošanas kursa beigām.
Pārmērīga alkohola lietošana ir nopietna veselības problēma, kas ASV vien ik gadu izraisa 178 000 nāves gadījumu.
Pētījuma vadošais autors, Kalifornijas Universitātes Sanfrancisko profesors Glens Milo Santoss skaidroja, ka, lai gan šādas pārmērīgas alkohola lietošanas epizodes ir ārkārtīgi izplatītas, speciālistu rīcībā nav daudz līdzekļu, ar kuriem palīdzēt cilvēkiem, kuri vēlas ierobežot alkohola patēriņu. Zinātnieku mērķis bija paplašināt pieejamo ārstēšanas iespēju klāstu.
Universitātes pētnieki uzskata, ka risinājums alkohola patēriņa ierobežošanai varētu slēpties vīteņaugā, ko sauc par kudzu, vēsta "The Independent".
Šī auga dzimtene ir Austrumāzija, taču ASV dienvidu štatos tas izplatījies kā invazīva suga. Nesen veikts pētījums parādīja, ka no šī auga saknes iegūta uztura bagātinātāja lietošana cilvēkiem ar alkohola atkarību samazina to dienu skaitu, kurās vienā reizē tiek patērēts liels alkohola daudzums.
Zinātnieki uzskata, ka šie rezultāti varētu pavērt jaunas iespējas pārmērīgas alkohola lietošanas ierobežošanā.