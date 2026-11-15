Vai pastāv "labs" saldinātājs? Dietologi skaidro, kas patiesībā ir svarīgi veselībai
Ja kādreiz lielveikalā esat prātojuši, ko labāk izvēlēties – medu, kļavu sīrupu, stēviju vai parasto cukuru –, jūs neesat vienīgie.
Cilvēki bieži jautā, vai vispār pastāv veselībai labvēlīgs saldinātājs, raksta izdevums "Martha Stewart".
Doma, ka kāds no saldinātājiem ir ievērojami veselīgāks par visiem pārējiem, šķiet vilinoša, taču, pēc sertificētu uztura speciālistu domām, tas drīzāk ir mīts. Eksperti skaidrojuši, kas būtu jāzina par dažādiem saldinātājiem un kā tos vislabāk lietot.
"Nav viena saldinātāja, kuru varētu nosaukt par visveselīgāko. Viss ir atkarīgs no tā, kā un kādā daudzumā tas tiek lietots," skaidro uztura speciāliste ar maģistra grādu Sapna Peruvemba.
Pēc viņas teiktā, lielāko daļu saldinātāju var iedalīt divās galvenajās kategorijās: kalorijas saturošajos saldinātājos (piemēram, cukurs, medus un kļavu sīrups), kas paaugstina cukura līmeni asinīs, un mazkaloriju vai bezkaloriju saldinātājos (piemēram, stēvija un sukraloze), kas satur ļoti maz kaloriju vai nesatur tās vispār un būtiski nepaaugstina cukura līmeni asinīs.
No pirmā acu uzmetiena varētu šķist, ka otrā saldinātāju grupa ir labāka izvēle. Tomēr viss nav tik vienkārši. Britu uztura speciāliste Riannona Lamberta (Rhiannon Lambert) vērš uzmanību uz to, ka pat bezkaloriju saldinātāji smadzenēm sūta spēcīgu signālu.
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"Tie aktivizē tos pašus saldās garšas receptorus, un tas nozīmē, ka organisms joprojām sajūt saldumu, tikai neuzņem kalorijas," viņa skaidro.
Pēc Lambertas teiktā, jautājums par to, kurš saldinātājs ir visveselīgākais, var būt nedaudz maldinošs, jo daudz lielāka ietekme uz veselību ir kopējam saldumu daudzumam, ko ikdienā patērējam.