Pēc 68 gadu kopdzīves apbedījis sievu, vīrs zaudēja balsi. Tad ārsts paveica brīnumu
ASV Havaju salu iedzīvotājs piedzīvoja smagu triecienu, zaudējot dzīvesbiedri, ar kuru kopā bija pavadīti 68 gadi. Šķita, ka sliktāk vairs nevar būt, taču drīz pēc tam viņš pazaudēja balsi. Kad visas cerības bija zudušas, viņš satika ārstu, kurš atdeva sirmgalvim iespēju tikt sadzirdētam.
“To, kas notika ar manu balsi, es nebiju spējīgs iedomāties,” kanālam “Hawaii News Now” atzina 89 gadus vecais Arvinds Patels. “Esmu spējīgs sadzīvot ar daudzām lietām, un kad zaudēju balsi, tas notika uzreiz pēc tam, kad biju zaudējis dvēseles biedreni, ar kuru kopā pavadīti 68 gadi.” Kaut gan ģimene un draugi viņu visādi atbalstīja, nespēja runāt tikai pastiprināja sāpes pēc dzīvesbiedres zaudēšanas. “Es kritu depresijā no dzīves, no vecuma,” atzina Patels. “Nebiju gaidījis kaut ko tādu. Es to biju pieņēmis kā Dieva gribu. Ar vecumu uzrodas visādas ķibeles, un es padomāju, ka tā bija kārtējā, ar ko nākas sadzīvot.”
Viņa dzīve mainījās, satiekot Kalifornijas medicīnas uzņēmumā “Kaiser Permanente” strādājošo otolaringologu, doktoru Stīvenu Čau, kurš specializējas ausu, deguna, rīkles, galvas un kakla kaišu diagnosticēšanā un ārstēšanā, galveno uzmanību pievēršot balss un rīšanas problēmām. “Viņš mani izmeklēja, ierakstīja dažus video un ar šiem video tik pacietīgi izskaidroja manas problēmas cēloņus,” stāstīja Patels. “Viņš man deva cerību.”
Izrādās, sirmgalvim bija savainota viena balss saite, un viena no galvenajām problēmām bija tās nespēja pareizi kustēties. “Mūsu piedāvātā ārstēšana bija injekcija, lai pārvietotu balss saiti tādā pozīcijā, lai otra balss saite tai varētu pieskārties un ar krietni niecīgākām pūlēm radīt daudz spēcīgāku balsi,” stāstīja Čau. Ārsts piebilda, ka šī ir diezgan jauna metode, izvairoties no ķirurģiskas iejaukšanās, un injekcija bez vispārīgās narkozes tika uzskatīta par labāk piemērotu pacientam.
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“No šejienes devos uz Kaliforniju, es atguvu balsi,” stāstīja Patels. “Man tur dzīvo brālis, viņš teica: “Ak vai, tas ir brīnums!”. Tā tiešām bija, es zināju, ka tas ir brīnums.” “Dažreiz dzīvē brīnumi notiek, bet manā gadījumā brīnums bija doktors Čau. Viņš bija Dieva sūtītais eņģelis, lai mani izdziedinātu.”
Pats ārsts izteicās pieticīgi, vienlaikus paužot gandarījumu par iespēju palīdzēt grūtā situācijā nokļuvušajiem pacientiem. “Nekādā ziņā neuzskatu sevi par varoni. Uzskatu, ka mums visiem šeit strādājošajiem cilvēkiem, tā ir tikai mūsu darba sastāvdaļa.”