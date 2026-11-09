Vīriešu mūžīgais jautājums: labāk čurāt stāvus vai sēdus? Jauns pētījums sniedz atbildi
Foto: Shutterstock
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Vīriešu mūžīgais jautājums: labāk čurāt stāvus vai sēdus? Jauns pētījums sniedz atbildi

Lote Elizabete Krišūne

Jauns.lv

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Vai vīriešiem veselīgāk urinēt stāvus vai tomēr apsēsties? Izrādās, ka atbilde nav tik vienkārša, kā varētu šķist, un daudz kas atkarīgs no vīrieša vecuma un veselības stāvokļa.

Iepriekš veiktie pētījumi liecina, ka vīriešiem ar palielinātu prostatu vai urinēšanas traucējumiem sēdus pozīcija var būt piemērotāka. Tā palīdz atslābināt iegurņa pamatnes muskuļus un var veicināt pilnīgāku urīnpūšļa iztukšošanos. Tomēr ir arī pētījumi, kuros konstatēts, ka vīriešiem līdz 50 gadu vecumam urinēšana sēdus var būt saistīta ar biežāku urīna pilēšanu pēc urinēšanas, kad pēc procesa beigām vēl izdalās daži urīna pilieni.

Apkopojot zinātniskajā žurnālā "Neurourology and Urodynamics", kā arī portālos "ScienceAlert" un "The Conversation" publicēto informāciju un speciālistu ieteikumus, skaidrojam, ko par šo jautājumu atklājuši jaunākie pētījumi.

Kādos gadījumos urinēšanas pozai patiešām var būt nozīme?

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