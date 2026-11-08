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Šodien 17:19
Latvijas Mākslas akadēmija aicina ziedot krūšturus, lai pievērstu sabiedrības uzmanību krūts vēža problēmai
Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) studentes aicina ziedot krūšturus mākslas objektiem, no kuriem tiks veidots "Dzīvības karogs - "PAR KRŪTĪM"", liecina krūts vēža pacienšu atbalsta biedrības "Vita" publiskotā informācija.
Projekta mērķis ir ar mākslu un pacientu radošo līdzdalību pievērst visplašāko sabiedrības uzmanību sieviešu veselībai, krūts vēža agrīnai diagnostikai un visu paaudžu veselībpratībai, lai mazinātu bailes pret vēzi.
Baltus, bēšīgus vai rozā krūšturus iespējams ziedot līdz 13. novembrim LMA 1. stāva gaitenī.
13. novembrī no plkst. 10 līdz 20 notiks krūšturu krāsošana, bet 20. novembrī no plkst. 10 līdz 20 gaidāma krūšturu šūšanas darbnīca. Abi šie pasākumi notiks LMA 76. telpā, iepriekš piesakoties.