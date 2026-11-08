Ārsti ceļ trauksmi par zālēm, kas vairs nedarbojas - tas var prasīt miljoniem cilvēku dzīvību
Zinātnieki visā pasaulē un Eiropā ceļ trauksmi par strauji augošo antimikrobiālās rezistences jeb antibiotiku neiedarbības krīzi. Šī "klusā pandēmija" Eiropas Savienībā (ES) ik gadu prasa jau aptuveni 35 000 cilvēku dzīvību, un pētnieki brīdina, ka tuvākajās desmitgadēs situācija var kļūt katastrofāla.
Antibiotikas savulaik mainīja medicīnas vēsturi, ļaujot ārstēt infekcijas slimības, kas agrāk bieži beidzās ar nāvi. Taču šo medicīnas sasniegumu aizvien vairāk apdraud baktēriju spēja pielāgoties un kļūt izturīgām pret zālēm, kurām vajadzētu tās iznīcināt.
Eksperti brīdina, ka antimikrobiālā rezistence jau kļuvusi par vienu no nopietnākajiem draudiem sabiedrības veselībai.
"Antibiotiku rezistence nozīmē, ka mikroorganismi vairs nereaģē uz zālēm, ko parasti izmantojam to izraisīto infekciju ārstēšanai," intervijā "Euronews" skaidro Īrijas Meinūtas Universitātes profesore Fiona Volša.
Pacientiem, kuri inficējušies ar baktērijām, kas ir izturīgas pret vairāku veidu antibiotikām, slimības sekas var būt īpaši smagas un pat letālas. Lai uzveiktu infekciju, ārstiem nereti nākas kombinēt vairākas antibiotikas, taču arvien biežāk arī šāda ārstēšana nedod cerēto rezultātu. "Diemžēl daļa šo pacientu mirst," atzīst profesore Volša.
Varētu nomirt miljoniem cilvēku
Zinātnieku prognozes ir satraucošas. Medicīnas žurnālā "The Lancet" publicēts pētījums, kurā lēsts, ka laikposmā no 2025. līdz 2050. gadam baktēriju rezistence visā pasaulē varētu tieši izraisīt aptuveni 39 miljonu cilvēku nāvi.
Šīs problēmas izplatību veicina pārmērīga un nepamatota antibiotiku lietošana gan cilvēku ārstēšanā, gan lopkopībā, kā arī higiēnas prasību neievērošana un vides piesārņojums.
Tāpēc pētnieki uzsver, ka šī problēma jārisina, izmantojot tā dēvēto "Vienas veselības" (One Health) pieeju. Tās pamatā ir izpratne, ka cilvēku veselība ir cieši saistīta ar dzīvnieku veselību un vides stāvokli un ka šīs jomas nav iespējams aplūkot atrauti citu no citas.
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Kā pasargāt sevi no infekcijām?
Tomēr situācija vēl nav bezcerīga. "Labā ziņa ir tā, ka ir daudz dažādu veidu, kā cīnīties ar šīm baktērijām, un pastāv arī iespējas, kā mēs paši varam sevi pasargāt," norāda Volša.
Viens no būtiskākajiem profilakses līdzekļiem ir vakcinācija, kas palīdz novērst infekcijas, pirms tās radušās. Pasaules Veselības organizācija (PVO) lēš, ka plašāka un mērķtiecīgāka vakcīnu izmantošana ik gadu varētu samazināt antibiotiku patēriņu pasaulē par 2,5 miljardiem devu. Svarīga ir arī rūpe par vispārējo veselību, jo īpaši cilvēkiem gados, kuriem infekcijas var radīt smagākas sekas.
Profesore pievērš uzmanību arī organisma dabiskās mikrofloras nozīmei. "Arī pašas baktērijas cīnās ar citām baktērijām. Ja mūsu organisma baktēriju kopiena ir vesela, tā ļoti palīdz aizsargāties pret infekcijām," skaidro zinātniece. Viņa brīdina, ka nepamatota antibiotiku un dezinfekcijas līdzekļu lietošana var kaitēt organisma dabiskajai mikroflorai.
"Baktērijas mums ir nepieciešamas, lai mēs varētu dzīvot. Tās ir vajadzīgas zarnu traktā, uz ādas un mutē," uzsver Volša. Lai nepieļautu, ka antimikrobiālā rezistence pārvēršas vēl plašākā globālā krīzē, ar jaunu antibiotiku izstrādi vien nepietiks. Pētnieki uzskata, ka tikpat liela uzmanība jāpievērš infekciju profilaksei, tostarp notekūdeņu attīrīšanai, pārtikas nekaitīgumam un atbildīgai antibiotiku lietošanai.