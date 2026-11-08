Kas notiek ar holesterīnu, ja katru dienu dodies pastaigā?
Lai samazinātu holesterīna līmeni un parūpētos par sirds veselību, nav obligāti jādodas uz sporta zāli vai jānodarbojas ar intensīviem treniņiem. Izrādās, ka pat tik vienkāršs ieradums kā ikdienas pastaiga var labvēlīgi ietekmēt veselību. Taču cik ilgi un cik ātri jāstaigā, lai organisms patiešām izjustu pārmaiņas?
Paaugstināts holesterīna līmenis ir viens no būtiskākajiem sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem. Ja asinīs ir pārāk daudz tā dēvētā sliktā holesterīna, tas var uzkrāties asinsvadu sieniņās, pakāpeniski tās sašaurinot un palielinot infarkta vai insulta risku.
"Augsts holesterīna līmenis ir viens no galvenajiem riska faktoriem, kurus iespējams kontrolēt. Regulējot holesterīna līmeni, var samazināt infarkta, insulta un perifēro artēriju slimību risku," skaidro ārsts Bredlijs Servers.
Kā vēsta veselīga uztura un dzīvesveida portāls "EatingWell", regulāras pastaigas ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā uzlabot sirds veselību. Turklāt zinātniskie pētījumi liecina, ka tās var palīdzēt arī samazināt holesterīna līmeni, lai gan rezultāti katram cilvēkam var atšķirties.
Pastaigas var samazināt slikto holesterīnu
Holesterīns pats par sevi nav nekas slikts – organismam tas ir nepieciešams šūnu veidošanai un dažādu svarīgu procesu nodrošināšanai. Problēmas sākas tad, ja noteiktu holesterīna veidu asinīs kļūst pārāk daudz. Par slikto holesterīnu dēvē ZBL holesterīnu. Ja tā līmenis ir paaugstināts, holesterīns var uzkrāties artēriju sieniņās, veidojot nogulsnes, kas laika gaitā apgrūtina asinsriti.
"Paaugstināts sliktā holesterīna līmenis palielina infarkta un insulta risku, jo veicina nogulšņu veidošanos svarīgākajos asinsvados, īpaši tajos, kas apgādā sirdi un smadzenes," skaidro ārsts Alans Rozanskis.
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Labā ziņa ir tā, ka regulāras pastaigas var palīdzēt šo risku mazināt.
Zinātniskā pētījumu apkopojumā, kurā analizēti 25 pētījumi ar vairāk nekā 1100 dalībniekiem, konstatēts, ka staigāšana vidēji samazināja sliktā holesterīna līmeni par aptuveni 5%. Savukārt 2022. gadā publicētā pētījumu apkopojumā secināts, ka sievietēm ar lieko svaru vai aptaukošanos regulāras pastaigas palīdzēja samazināt gan kopējo, gan slikto holesterīnu. Pētījumos pastaigu programmas ilga vismaz četras nedēļas.
Tomēr zinātnieki uzsver, ka pastaigu ietekme nav vienāda visiem. Dažos pētījumos būtiskas holesterīna līmeņa izmaiņas netika novērotas, lai gan uzlabojās citi veselības rādītāji, piemēram, asinsspiediens un fiziskā izturība. Tāpēc pastaigas nevajadzētu uztvert kā garantētu veidu, kā pazemināt holesterīnu, bet gan kā vienu no svarīgiem veselīga dzīvesveida ieradumiem.
Kas notiek ar labo holesterīnu?
Līdzās sliktajam holesterīnam pastāv arī tā dēvētais labais jeb ABL holesterīns. Vienkārši sakot, tas palīdz organismam savākt lieko holesterīnu un nogādāt to aknās, kur tas tiek tālāk pārstrādāts. Daži pētījumi liecina, ka regulāras fiziskās aktivitātes, tostarp staigāšana, var palīdzēt paaugstināt labā holesterīna līmeni un uzlabot tā darbību.
"Aerobās fiziskās aktivitātes, piemēram, staigāšana, palīdz paaugstināt labā holesterīna līmeni," norāda Bredlijs Servers. Tomēr zinātniskie dati šajā jautājumā nav viennozīmīgi. Ne visos pētījumos konstatēts, ka pastaigas būtiski palielina labā holesterīna daudzumu. Turklāt sirds veselību nenosaka tikai tas, cik augsts ir labā holesterīna līmenis. Svarīgi ir arī citi asins analīžu rādītāji un cilvēka kopējais veselības stāvoklis.
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Pastaigas palīdz organismam izmantot taukus enerģijai
Vēl viens svarīgs asins analīžu rādītājs ir triglicerīdi. Tās ir taukvielas, ko organisms izmanto enerģijas iegūšanai vai uzkrāj rezervē. Ja triglicerīdu līmenis asinīs ilgstoši ir paaugstināts, tas var palielināt sirds un asinsvadu slimību risku. Fizisko aktivitāšu laikā muskuļiem nepieciešama papildu enerģija, un organisms tās iegūšanai izmanto arī taukus. Tāpēc regulāras pastaigas var palīdzēt uzlabot tauku vielmaiņu un dažiem cilvēkiem samazināt triglicerīdu līmeni.
Tomēr arī šeit rezultāti atšķiras – ne visos pētījumos konstatēts būtisks triglicerīdu samazinājums. Lielāku ieguvumu parasti iespējams panākt, apvienojot fiziskās aktivitātes ar sabalansētu uzturu un citiem veselīgiem ieradumiem.
Palīdz kontrolēt svaru un samazināt slodzi sirdij
Pastaigas ir viens no pieejamākajiem fizisko aktivitāšu veidiem. Tām nav nepieciešams īpašs aprīkojums, sporta zāles abonements vai iepriekšēja fiziskā sagatavotība.
Turklāt staigāšana ir salīdzinoši saudzīga locītavām, tāpēc piemērota daudziem cilvēkiem, tostarp senioriem un tiem, kuri līdz šim maz kustējušies.
Regulāri staigājot, organisms patērē vairāk enerģijas. Ja pastaigas apvieno ar veselīgu uzturu, tās var palīdzēt samazināt lieko svaru vai nepieļaut tā pieaugumu. Tas ir svarīgi arī holesterīna kontrolei, jo liekais svars, īpaši tauku uzkrāšanās vēdera apvidū, bieži vien ir saistīts ar paaugstinātu slikto holesterīnu, triglicerīdiem un citiem vielmaiņas traucējumiem.
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Taču pat tad, ja svars nemainās, pastaigas joprojām nāk par labu veselībai. Tās var palīdzēt pazemināt asinsspiedienu, uzlabot asinsriti un stiprināt fizisko izturību.
Viens veselīgs ieradums var mainīt arī citus
Pastaigu ieguvums neaprobežojas tikai ar sirds veselību un asins analīžu rādītājiem. Ārsti norāda, ka cilvēki, kuri sāk regulāri kustēties, nereti pamazām maina arī citus ikdienas paradumus.
"Pastaigas var kļūt par pozitīvu pārmaiņu katalizatoru. Kad cilvēki kļūst fiziski aktīvāki, uzlabojas viņu pašsajūta, un viņi sāk veidot arī citus veselīgus ieradumus, piemēram, pievērst lielāku uzmanību uzturam. Tas savukārt vēl vairāk palīdz kontrolēt holesterīna līmeni," skaidro Alans Rozanskis.
Pastaigas svaigā gaisā var palīdzēt mazināt stresu, uzlabot garastāvokli un miega kvalitāti.
Savukārt labāka pašsajūta var mudināt vairāk rūpēties par uzturu, biežāk kustēties un atteikties no neveselīgiem ieradumiem.
Tādējādi pat neliela ikdienas pastaiga var kļūt par sākumu daudz plašākām pārmaiņām.
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Cik minūtes dienā jāstaigā, lai būtu rezultāts?
ASV Slimību kontroles un profilakses centrs (CDC) pieaugušajiem iesaka vismaz 150 minūtes vidējas intensitātes fizisko aktivitāšu nedēļā. Tas nozīmē, ka pietiek ar aptuveni 30 minūšu raitu pastaigu piecas dienas nedēļā.
Taču ko īsti nozīmē raita pastaiga? Vienkāršākais veids, kā to noteikt, ir pievērst uzmanību elpošanai. Ja ejot elpa kļūst nedaudz straujāka, bet joprojām vari sarunāties, visticamāk, slodze ir pietiekama.
Daudziem cilvēkiem tas atbilst aptuveni 5–6,5 kilometru stundā ātrumam, taču piemērotais temps atkarīgs no vecuma un fiziskās sagatavotības.
Ja veselības stāvoklis ļauj, pastaigu ilgumu var palielināt. Pētījumi liecina, ka līdz pat 300 minūtēm vidējas intensitātes fizisko aktivitāšu nedēļā var sniegt papildu ieguvumus veselībai. Tomēr cilvēkiem, kuri līdz šim bijuši mazkustīgi, pat pusstunda dienā sākumā var šķist pārāk liels izaicinājums.
"Laba ziņa ir tā, ka pat īsi fiziskās aktivitātes periodi, piemēram, piecu minūšu raita pastaiga, var sniegt ieguvumu veselībai," uzsver Rozanskis. Tāpēc nav nepieciešams uzreiz izvirzīt lielus mērķus. Var sākt ar piecām vai desmit minūtēm dienā un pakāpeniski palielināt pastaigu ilgumu. Svarīgākais ir kustēties regulāri.
Pieci vienkārši paņēmieni, kā pastaigas padarīt vērtīgākas
Lai no ikdienas staigāšanas gūtu pēc iespējas lielāku labumu, speciālisti iesaka dažus vienkāršus paņēmienus.
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1. Pastaigājies pēc ēšanas. Pat 10–15 minūšu pastaiga pēc maltītes var palīdzēt organismam labāk regulēt cukura līmeni asinīs. Tas ir īpaši noderīgi cilvēkiem, kuri lielāko dienas daļu pavada sēžot.
2. Izvēlies maršrutus ar nelieliem kāpumiem. Iešana pret kalnu vai pa kāpnēm liek muskuļiem strādāt intensīvāk un palielina enerģijas patēriņu. Tomēr slodze jāpielāgo savām spējām.
3. Skaiti soļus, bet nepārvērt to par sacensību. Soļu skaitītājs vai mobilā lietotne var palīdzēt saglabāt motivāciju. Lai gan bieži dzirdēts par nepieciešamību dienā noiet 10 000 soļu, tas nav obligāts veselības uzlabošanas nosacījums. Arī mazāks soļu skaits var dot labumu, īpaši tad, ja iepriekš esi kustējies maz.
4. Apvieno pastaigas ar veselīgu uzturu. Piemēram, brokastīs izvēlies auzu pārslu putru, bet uzkodām – nelielu sauju valriekstu. Auzās esošās šķiedrvielas palīdz samazināt sliktā holesterīna līmeni, savukārt rieksti satur sirdij labvēlīgas taukskābes.
5. Maini iešanas tempu. Pamēģini dažas minūtes iet ātrāk, pēc tam atgriezies mierīgākā solī. Šāda slodzes maiņa var palīdzēt uzlabot fizisko izturību un padarīt pastaigas interesantākas.
Vai ar pastaigām vien pietiek, lai samazinātu holesterīnu?
Lai gan pastaigas var uzlabot holesterīna rādītājus, tās ne vienmēr spēj atrisināt problēmu pilnībā.
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Holesterīna līmeni ietekmē ne tikai fiziskās aktivitātes, bet arī uzturs, iedzimtība, vecums, ķermeņa svars un dažādas saslimšanas. Ja sliktais holesterīns ir ievērojami paaugstināts vai cilvēkam ir liels sirds un asinsvadu slimību risks, ar dzīvesveida izmaiņām vien var nepietikt. Šādos gadījumos ārsts var ieteikt arī medikamentus.
Tomēr regulāra staigāšana ir viens no vienkāršākajiem un pieejamākajiem veidiem, kā sākt rūpēties par savu veselību. Un pats svarīgākais – nav nepieciešams uzreiz noiet desmit kilometrus vai sasniegt iespaidīgu soļu skaitu. Pat īsas pastaigas ir vērtīgas, ja tās kļūst par pastāvīgu ikdienas ieradumu.