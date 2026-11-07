To dēļ ik gadu nomirst miljoniem cilvēku - zinātnieki brīdina par klusu, bet nāvējošu apdraudējumu
Baktērijas, pret kurām ierastās antibiotikas vairs nepalīdz, kļūst par arvien nopietnāku apdraudējumu cilvēku veselībai.
Pasaulē ik gadu vairāk nekā miljons cilvēku mirst tieši antibiotiku rezistences dēļ, bet vēl daudz vairāk nāves gadījumu ir saistīti ar šādām infekcijām. Zinātnieki brīdina, ka situācija kļūst arvien satraucošāka, jo daļu infekciju ārstēt ir ārkārtīgi sarežģīti.
Saskaņā ar 2024. gadā zinātniskajā žurnālā "The Lancet" publicēto pētījumu, kurā analizēti 2021. gada dati, pasaulē aptuveni 1,14 miljoni cilvēku gadā miruši tieši antibiotikām noturīgu baktēriju dēļ. Savukārt ar šādām infekcijām kopumā saistīti aptuveni 4,71 miljons nāves gadījumu. Tas nenozīmē, ka visos šajos gadījumos nāves cēlonis bijusi tieši baktēriju noturība pret medikamentiem.
Jaunākie ASV Slimību kontroles un profilakses centra dati arī atklāj satraucošu ainu. ASV vien pret medikamentiem noturīgas baktērijas un sēnītes ik gadu izraisa aptuveni 9,7 miljonus infekciju un 50 800 nāves gadījumu, vēsta "Gizmodo". Salīdzinājumam – 2019. gada ziņojumā tika lēsts, ka šādas infekcijas izraisa aptuveni 2,8 miljonus saslimšanas gadījumu un 35 000 nāves gadījumu gadā.
Par superbaktērijām dēvē baktērijas, kas kļuvušas noturīgas pret vienu vai vairākiem antibiotiku veidiem. Tas nozīmē, ka zāles, kas agrāk palīdzēja izārstēt infekciju, vairs nedarbojas pietiekami efektīvi. Šāda noturība veidojas mikroorganismu pielāgošanās rezultātā, un to veicina arī pārmērīga vai nepareiza antibiotiku lietošana.
Īpašas bažas rada arī pret medikamentiem noturīgu sēnīšu izplatība. Piemēram, bīstamās sēnītes Candida auris izraisīto infekciju skaits ASV kopš 2019. gada pieaudzis desmitkārtīgi. Daži tās paveidi ir noturīgi pret gandrīz visiem pieejamajiem pretsēnīšu medikamentiem, tādēļ ārstēšanas iespējas ir ļoti ierobežotas.
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Infekcijas slimību speciāliste Vendija Ārmstronga atklājusi, ka ārsti jau sastopas ar pacientiem, kuru infekciju izraisītāji ir noturīgi pret visām pārbaudītajām zālēm. Tas nozīmē, ka mediķiem reizēm nav neviena medikamenta, ko izmantot ārstēšanā. Īpaši apdraudēti ir slimnīcu pacienti ar novājinātu imunitāti un smagām saslimšanām. Turklāt antibiotiku efektivitātes samazināšanās var padarīt riskantākas arī operācijas un citas medicīniskas procedūras.
Zinātnieki uzsver, ka nepieciešams ieguldīt jaunu medikamentu izstrādē un infekciju profilaksē. Vienlaikus būtiska nozīme ir atbildīgai antibiotiku lietošanai – tās jāizmanto tikai tad, kad patiešām nepieciešamas, un atbilstoši ārsta norādījumiem. Pretējā gadījumā pasaule riskē nonākt situācijā, kurā pat šķietami vienkāršas bakteriālas infekcijas ārstēt kļūs arvien grūtāk.