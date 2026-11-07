Aknas ir galvenais orgāns, kas atbild par alkohola pārstrādi organismā.
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Šodien 14:21
Kas notiek ar tavām aknām, kad dzer alu? Ārsti brīdina par sekām, kuras sākumā pat nejutīsi
Sporta spēļu skatīšanās, svinības un tikšanās ar draugiem nereti nav iedomājamas bez alus glāzes. Taču speciālisti brīdina - regulāra, īpaši pārmērīga alkohola lietošana var izraisīt nopietnus aknu bojājumus, turklāt pirmās izmaiņas organismā bieži norit bez jebkādiem simptomiem.
Alkohola radīto risku nosaka ne tikai izdzertais daudzums, bet arī lietošanas biežums, dzēriena stiprums un porcijas lielums, vēstī veselīga uztura izdevums EatingWell.