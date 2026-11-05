Steidzami vajadzīgi 0- asinsgrupas donori! Lūk, kur var nodot asinis, kas glābs dzīvības
Valsts asinsdonoru centrs (VADC) aicina atsaukties 0- asinsgrupas donorus, jo šīs grupas asinis patlaban ir akūti nepieciešamas, liecina VADC publicētā informācija.
VADC aicina atsaukties šīs asinsgrupas donorus, kuri ir veseli un var ziedot, norādot, ka viņu palīdzība šobrīd ir īpaši svarīga un ziedotā asins deva var glābt kāda cilvēka dzīvību.
Rīgā donorus pieņem Sēlpils ielā 9, kā arī donoru pieņemšanas vietās "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, un "Sakta", Brīvības bulvārī 32. Pastāvīgās ziedošanas vietas darbojas arī Daugavpils reģionālajā slimnīcā, Viestura ielā 5, Kurzemes filiālē Liepājā, Slimnīcas ielā 25, Jelgavas pilsētas slimnīcā, Brīvības bulvārī 6, Vidzemes slimnīcā Valmierā, Jumaras ielā 195, un Latgales filiālē Rēzeknē, 18. novembra ielā 41.
Lai ziedotu asinis, līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam vai citai personu identificējošai apliecībai, kurā norādīts personas kods, vārds un uzvārds un ir personas fotogrāfija.