Tikai viena neliela pārmaiņa virtuvē var pasargāt sirdi un nieres. Ēdiena garša no tā nemainīsies
Jauna analīze liecina, ka parastās galda sāls aizstāšana ar veselīgāku alternatīvu ik gadu varētu pasargāt miljoniem cilvēku no dzīvībai bīstamām sirds un asinsvadu, kā arī nieru slimībām. Un pats patīkamākais - nebūs jāupurē ne ēdiena garša, ne izskats.
Pasaules Veselības organizācija (PVO) kāliju saturošus sāls aizstājējus apstiprināja jau pagājušajā gadā.
Saskaņā ar bezpeļņas organizācijas "The George Institute for Global Health" aplēsēm kāliju saturoša sāls lietošana ik gadu visā pasaulē varētu novērst aptuveni trīs miljonus nāves gadījumu un desmit miljonus saslimšanas gadījumu ar sirds un asinsvadu, kā arī nieru slimībām.
Kāliju saturošs sāls aizstājējs pēc garšas neatšķiras no parastās galda sāls, taču tas ir bagātināts ar organismam vitāli svarīgu minerālvielu - kāliju.
Šī minerālviela palīdz pazemināt paaugstinātu asinsspiedienu, uzturēt regulāru sirdsdarbību un samazināt kalcija daudzumu, kas tiek izvadīts no organisma ar urīnu. Tas savukārt mazina nierakmeņu veidošanās risku.