"Dienas deva, kas samazina slimību risku" - latviešiem dotie padomi par alkoholu pārsteidz
Latvijā, kur alkohola patēriņš ir viens no augstākajiem Eiropā, šķiet grūti iedomāties, ka alkoholu kādreiz varēja ieteikt arī veselības uzlabošanai. Tomēr vēl 2010. gadā Latvijā drukātās veselības rokasgrāmatās bija lasāms, ka noteiktās devās alkohols varot pat pasargāt no dažādām kaitēm. Kas kopš tā laika mainījies zinātnes izpratnē par alkohola ietekmi uz veselību?
"Ārsti piesardzīgi runā par alkohola spēju palielināt tā sauktā "labā" holesterīna daudzumu organismā, samazināt trombocītu veidošanos un aktivizēt trombu šķīdināšanu. (..)
Optimālā deva, kas spēj samazināt kardiovaskulāro slimību risku, ir 1-2 alkohola vienības dienā. Viena vienība ir 150 ml vīna, 250 ml alus vai 50 ml spirtoto dzērienu," teikts 2010. gada drukātajā izdevumā ar nosaukumu "Veselības grāmata".
Tomēr mūsdienu ģenētiskie pētījumi apšauba agrāko pieņēmumu, ka mērena alkohola lietošana aizsargā sirdi.
Alkohola lietošana palielina risku saslimt ar aknu cirozi, sirds un asinsvadu slimībām, vairākiem vēža veidiem, kā arī veicina atkarības un psihiskās veselības traucējumu attīstību. Tāpat alkohols ir nozīmīgs ceļu satiksmes negadījumu, vardarbības un priekšlaicīgas nāves riska faktors.
Pasaules Veselības organizācija uzsver, ka nav pilnīgi droša alkohola patēriņa līmeņa. Pat neliels alkohola daudzums var palielināt noteiktu slimību, īpaši vēža, risku.
Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra datiem 2024. gadā Latvijā reģistrētais alkohola patēriņš, ieskaitot tūristu patēriņu, bija 12 litri absolūtā alkohola uz vienu iedzīvotāju vecumā no 15 gadiem. Salīdzinājumam - Eiropas vidējais rādītājs bija aptuveni 10 litri, liecina Veselības ministrijas publiskotā informācija.
Īpaši satraucoši ir PVO 2026. gadā publiskotie aprēķini: alkohola lietošanas traucējumi Latvijā skar aptuveni 23,3% pieaugušo, bet ar alkoholu saistīti nāves gadījumi veido 18,1% no visiem nāves gadījumiem.
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Lai mazinātu alkohola patēriņu un tā radīto kaitējumu, Latvijā kopš 2025. gada 1. augusta ir spēkā stingrāki alkohola tirdzniecības un reklāmas ierobežojumi.
Veselības ministrija