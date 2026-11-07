Sīpols pret septiņām kaitēm. Kādus veselības padomus deva latviešiem 1997. gadā, un vai tie tiešām darbojas?
Kad viena draudzene otrai pažēlojās, ka jau ilgāku laiku nekādi nespēj tikt vaļā no saaukstēšanās, sarunas biedrei uzreiz bija padoms. Viņa ar pilnu pārliecību ieteica izmēģināt kādu "kara laika" recepti: smalki sakapāt sīpolus, apliet tos ar siltu pienu, pievienot medu – un kaite pazudīšot kā ar roku noņemta!
Draudzene padomā ieklausījās, neko neiebilstot. Vēlāk mājās viņa uzgāja 1978. gadā izdotu grāmatu par garšaugiem, kurā iepriekšējā īpašniece bija paslēpusi nelielu avīzes izgriezumu. Tajā bija publicēts rakstiņš ar intriģējošu nosaukumu "Sīpols pret septiņām kaitēm".
Ko par sīpolu rakstīja latviešu presē 90. gados?
"Jau senos laikos cilvēki ticēja, ka pat mājās pakārto sīpolu virtene aizsargā no slimībām. Pēc tam atklājās, ka zemniekiem bijusi taisnība: sīpolā esošās gaistošās vielas - fitoncīdi - liek iet bojā pūšanas un citām kaitīgām baktērijām. Sen arī zināms, ka sīpols ir brīnišķīgs līdzeklis pret cingu (ilgstošs C vitamīna trūkums organismā - aut.).
Sīpolu sula palīdz arī pret klepu, ja to lieto pašā sākumā. Vairākus sīpolus sīki sagrieziet, ielieciet māla, stikla vai emaljētā traukā, virsū uzkaisiet biezu kārtu cukura. Pēc laika, kad parādās sula, to dzer pa 1 ēdamkarotei 4-5 reizes dienā."
Tālāk rakstā minēts, ka sīpolu sula veicina atkrēpošanu, ka tas palīdz arī pret iesnām, varžacīm un aizcietējumiem.
Ko par sīpolu atklāj mūsdienu zinātniskie pētījumi?
Pētījumi liecina, ka sīpolos esošie bioloģiski aktīvie savienojumi var labvēlīgi ietekmēt atsevišķus sirds un asinsvadu veselības rādītājus. Tomēr tas nenozīmē, ka sīpols spēj izārstēt slimības. Zinātnieki uzsver, ka daudzsološiem laboratorijas rezultātiem vēl nepieciešams pārliecinošs apstiprinājums klīniskajos pētījumos.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
1. Sīpolu preparāti var labvēlīgi ietekmēt holesterīnu un asinsspiedienu. 2023. gadā publicētā sistemātiskā pārskatā un metaanalīzē apkopoti 14 randomizēti klīniskie pētījumi. Pētnieki konstatēja uzlabojumus vairākos vielmaiņas un sirds veselības rādītājos, tostarp ZBL holesterīna līmenī un sistoliskajā asinsspiedienā. Tomēr pētījumos izmantotie preparāti un devas atšķīrās.
2. Kvercetīna ietekme ir izmērāma, bet samērā neliela. 2024. gada metaanalīzē, kurā iekļauti 20 klīniskie pētījumi ar 1164 dalībniekiem, kvercetīna lietošana vidēji pazemināja sistolisko asinsspiedienu par aptuveni 2 mmHg. Tas ir interesants rezultāts, taču nav pamats aizstāt asinsspiediena medikamentus ar sīpoliem.