Bērns pēc skolas ir noguris un nespēj koncentrēties? Pediatre iesaka pievērst uzmanību vienai svarīgai uzturvielai
Pēc rudens brīvlaika atgriešanās skolas ikdienā man vienmēr liek aizdomāties par to, cik ļoti bērna pašsajūta ir atkarīga no viņa paradumiem. Kā daudzi vecāki, arī es gribētu atrast vienkāršu risinājumu, kas palīdzētu manai skolniecītei saglabāt možumu, spēju koncentrēties un justies labi visa mācību gada garumā. Taču, jo vairāk par to interesējos, jo skaidrāk saprotu – viss sākas ar ikdienas paradumiem. Lai labāk izprastu, kam šajā laikā pievērst īpašu uzmanību, kopā ar Martu devāmies vizītē pie pediatres Poļinas Popeiko.
Sarunas sākumā ārste dalījās savos novērojumos: vecāki dažkārt pārāk daudz uzmanības pievērš tam, kā bērnam veicas skolā, bet mazāk aizdomājas par to, cik noguris viņš jūtas dienas beigās. Bet skolas ikdiena bērnam var būt gan fiziski, gan emocionāli nogurdinoša – stundas, mājasdarbi un ārpusskolas nodarbības prasa uzmanību un piepūli, un, ja bērns pēc skolas ir piekusis un nespēj koncentrēties, tas ne vienmēr nozīmē, ka viņam trūkst motivācijas.
Speciāliste uzsvēra, ka skolēnu pašsajūtu un koncentrēšanās spējas ietekmē vairāki faktori – uzturvielas, miegs, fiziskās aktivitātes un emocionālā vide. Tāpēc, lai palīdzētu bērnam saglabāt možumu un labsajūtu, ir vērts pārskatīt viņa dienas režīmu. Pēc skolas nepieciešams laiks pilnvērtīgai maltītei un atpūtai, un tikai tad vajadzētu ķerties pie mājasdarbiem. Tikpat svarīgi ir nepārblīvēt dienu ar nodarbībām, jo bērnam vajadzīga ne tikai iespēja attīstīt prasmes, bet arī brīvs laiks atpūtai.
Ar pediatri sīkāk pārrunājām bērna uzturu. Es, protams, zinu, ka ir jāēd augļi un dārzeņi, ka ir jāizvēlas daudzveidīgas maltītes un jācenšas ievērot ēšanas režīmu. Taču realitātē ne vienmēr viss izdodas tik ideāli, kā gribētos. Arī manai Martai mēdz būt savas izvēles, un reizēm ir grūti panākt, lai ēdienkarte būtu pietiekami daudzveidīga.
Poļina Popeiko atzina, ka viņa savā praksē sastopas ar bērniem, kuri neuzņem pietiekami daudzveidīgu uzturu – kāds neēd pietiekami daudz augļu un dārzeņu, kāds ne par ko negrib zivis, bet vēl kādam ir alerģiskas reakcijas pret konkrētiem produktiem. Diemžēl arī vasarā nav iespējams apēst tik daudz ogu, lai ziemā nevajadzētu papildus uzņemt vitamīnus. Tāpēc, bērnam augot, vecākiem ir nepieciešams regulāri izvērtēt, vai bērna organisms saņem visas vajadzīgās uzturvielas.
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Rudens un ziemas sezonā īpašu uzmanību vajadzētu pievērst D vitamīnam, kas ir svarīgs kaulu un zobu veselībai, arī normālai imūnsistēmas darbībai un kura veidošanās ādā Latvijas rudens un ziemas apstākļos ir īpaši ierobežota. Ārste arī atgādināja, ka uzturošā deva skolēniem ir 600–2000 SV un reizi gadā, biežāk, ja ir sūdzības, slikti rādītāji, vajadzētu nodot asins analīzi, lai tostarp pārbaudītu kopējo D vitamīna līmeni asinīs. Papildus lietojamā deva ir atkarīga no bērna vecuma, uztura un individuālajiem riska faktoriem.
Runājot par skolēnu mācību slodzi un iespējām uzlabot koncentrēšanās spējas, Poļina Popeiko aicināja pievērst uzmanību omega-3 taukskābēm, īpaši DHS, kas ir svarīgas smadzeņu attīstībai un darbībai. Pētījumos pierādīts, ka pietiekama omega-3 fosfolipīdu uzņemšana bērnībā var veicināt optimālu smadzeņu attīstību, sekmēt mācīšanās spējas, kā arī uzlabot miega kvalitāti.
Tāpat ārste akcentēja A, C, E, B6, B12 vitamīnu, kā arī holīnu un cinku, kas kombinācijā ar omega-3 taukskābēm ir svarīgi bērna augšanai, attīstībai un normālām kognitīvajām funkcijām. Viņa paskaidroja, ka D3 vitamīns, A, C un B grupas vitamīni un cinks palīdz uzturēt normālu imūnsistēmas darbību, bet holīns piedalās procesos, kas saistīti ar atmiņu un mācīšanos. Ja kādas no šīm vielām bērna uzturā trūkst, to uzņemšana papildus var palīdzēt nodrošināt normālu organisma darbību. Tomēr uztura bagātinātāju papildu lietošana jāizvērtē atbilstoši katra individuālajām vajadzībām, un ir svarīgi ievērot vecumam atbilstošas devas.
Kad jautāju, kādu omega-3 produktu izvēlēties, jo treknās zivis, kas ir bagātas ar omega-3 taukskābēm, mana meita praktiski neēd, pediatre ieteica krila eļļu, konkrētāk – LYL Love Your Life® produktu LYL Krill Oil KIDS IQ, kas paredzēts bērna uztura papildināšanai. Ārste uzsvēra, ka, izvēloties produktus, kas satur omega-3 taukskābes, holīnu un cinku, viņa pievērš uzmanību to sastāvam un uzturvielu nozīmei bērna attīstībā. Saviem mazajiem pacientiem iesakot LYL Krill Oil KIDS IQ, viņai svarīgākais ir nevis meklēt brīnumlīdzekli, kas sola tūlītēju rezultātu, bet saprast produkta sastāvu un tā vietu bērna ikdienas uzturā, lai to papildinātu pārdomāti. Pediatri pārliecina fakts, ka produktu sastāvs – tikai no dabiskām izejvielām – ir balstīts pētījumos. Turklāt pēc sastāva redzams, ka pietiek tikai ar vienu želejvitamīnu dienā, lai bērns uzņemtu visas nepieciešamās uzturvielas.
Poļina Popeiko gan vēlreiz atgādināja, ka bērna koncentrēšanās spējas un pašsajūtu ietekmē ne tikai uzturvielas un vitamīnu izvēle, bet arī pietiekams miegs, kustības svaigā gaisā, iespēja atpūsties un emocionālā vide skolā un mājās.
Es nevaru Martas vietā izpildīt mājasdarbus, nokārtot testus vai pasargāt no katra noguruma brīža, taču es varu palīdzēt izveidot ikdienu, kurā viņai ir viss nepieciešamais, lai augtu, mācītos un justos labi.
Lai visiem vecākiem izdodas atrast savam bērnam piemērotāko ceļu uz veselīgu, priecīgu un enerģijas pilnu ikdienu, kurā pietiek spēka gan mācībām, gan draudzībai, gan bezrūpīgai bērnība
Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.