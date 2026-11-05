"Ārsts nozīmēja rehabilitāciju, bet no savas pensijas to nevaru atļauties!" Pensionāres Vijas jautājums atklāj iespēju, ko vērts zināt daudziem
Ārsta nozīmētā rehabilitācija pensionārei Vijai izrādījusies pārāk dārga, tāpēc viņa meklē iespēju saņemt palīdzību par valsts līdzekļiem. Izrādās, šāda iespēja pastāv, taču ir vairāki nosacījumi, par kuriem pacientiem būtu jāzina.
“Nupat tiku pie diagnozes – osteoartrīts. Ārsts izrakstīja gan pretsāpju medikamentus, gan dažādas procedūras un ieteica iziet specializētu rehabilitācijas programmu. Apskatot cenas ārstniecības iestādēs, saprotu, ka no savas pensijas visu nepieciešamo nevaru atļauties, īpaši pilno rehabilitācijas kursu. Vai tāds ir pieejams arī valsts apmaksāts? Un kur un kā pieteikties, ja ir pieejams?” jautā Vija no Rīgas.
Atbild Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evija Štālberga.
Osteoartrīta pacientiem medicīniskā rehabilitācija var būt valsts apmaksāts pakalpojums, taču vispirms jāizvērtē konkrētā cilvēka veselības stāvoklis un funkcionālie traucējumi.
Medicīniskās rehabilitācijas mērķis ir mazināt vai novērst funkcionēšanas ierobežojumus un samazināt iespējamo komplikāciju risku. Pacientu izvērtē fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, kurš nosaka, kādi rehabilitācijas pakalpojumi nepieciešami un vai tos labāk saņemt ambulatori, dienas stacionārā, stacionārā vai mājās.
Soli pa solim – kā saņemt valsts apmaksātu rehabilitāciju
Dodies pie ārsta
Aprunājies ar ģimenes vai ārstējošo ārstu un noskaidro, vai nepieciešama medicīniskā rehabilitācija.
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Dodies pie rehabilitācijas ārsta
Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts izvērtēs veselības stāvokli un izstrādās nepieciešamo rehabilitācijas plānu.
Meklē valsts apmaksātu pakalpojumu
Valsts apmaksātam pakalpojumam jāizvēlas ārstniecības iestāde, kurai ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu (NVD). NVD mājaslapā www.vmnvd.gov.lv ir pieejams ārstniecības iestāžu saraksts un informācija par valsts apmaksāto pakalpojumu pieejamību.
Informācija var iegūt, arī zvanot uz NVD klientu apkalpošanas centru pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001234.
Pārbaudi rindas
Ja vienā iestādē ilgi jāgaida rindā, noskaidro iespējas citviet. Pacientam neatkarīgi no dzīvesvietas ir tiesības izvēlēties citu ārstniecības iestādi, kas sniedz konkrēto pakalpojumu. Piesakies rindā un gaidi uzaicinājumu! Rindām var sekot līdzi vietnē rindapiearsta.lv.
Noskaidro, vai un kāds ir līdzmaksājums
Par valsts apmaksātu rehabilitāciju atsevišķos gadījumos jāmaksā pacienta līdzmaksājums – 7 eiro dienā. Taču ir iedzīvotāju grupas, kuras no tā ir atbrīvotas.