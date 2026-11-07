Pētījums: daži pārtikas produkti var samazināt nāves risku gandrīz par ceturtdaļu
Atcerēties, kas ēsts pagājušajā nedēļā, var nebūt viegli, taču mūsu asinis glabā savdabīgu informāciju par uzņemto pārtiku. Zinātnieki atklājuši, ka asinīs atrodamās pārtikas vielmaiņas pēdas ir saistītas ar cilvēka nāves risku pat daudzus gadus vēlāk.
Spānijā un ASV veiktā plaša mēroga pētījumā tika analizēti gandrīz 15 000 cilvēku dati. Rezultāti liecina, ka cilvēkiem, kuru asinīs konstatētas izteiktākas Vidusjūras diētai raksturīgās vielmaiņas pazīmes, turpmākajā novērošanas periodā bija ievērojami zemāks nāves risks.
Pētījumu veica Navarras Universitātes, Hārvarda Universitātes T. H. Čana Sabiedrības veselības skolas un citu zinātnisko institūciju pētnieki. Tas paver jaunas iespējas izvērtēt cilvēku uztura paradumus, nepaļaujoties tikai uz viņu atmiņām par apēsto, raksta "ScienceAlert".
Aptaujās var kļūdīties, bet asinis sniedz objektīvākus datus
Vidusjūras diētas pamatā ir olīveļļa, augļi un dārzeņi, pākšaugi, rieksti un zivis. Tā paredz arī mērenu vīna lietošanu maltīšu laikā un nelielu piena produktu, piemēram, siera un jogurta, patēriņu. Vienlaikus tiek ierobežota sarkanās un pārstrādātās gaļas, dzīvnieku tauku, rafinētu graudaugu produktu, sviesta un saldumu lietošana.
Šāds uztura veids jau iepriekš saistīts ar daudziem ieguvumiem veselībai, taču tā ievērošanu parasti vērtē, izmantojot uztura aptaujas. Navarras Universitātes epidemioloģe Estefanija Toledo skaidro, ka aptauju rezultāti ir atkarīgi no tā, ko cilvēki atceras un pieraksta, tādēļ tajos biežāk iespējamas kļūdas un neprecizitātes.
Kad organisms pārstrādā pārtiku, tas veido vai pārveido nelielas molekulas, ko sauc par metabolītiem. Šīs molekulas sniedz informāciju gan par to, ko mēs ēdam, gan par to, kā mūsu organisms reaģē uz uzņemto pārtiku.
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Zinātnieki izpētīja 67 metabolītu kopumu, no kuriem lielākā daļa bija lipīdi jeb ar taukiem saistītas molekulas. Šis 2020. gadā izstrādātais "asins biomarķieru profils" jau iepriekš tika saistīts ar Vidusjūras diētas ievērošanu un sirds un asinsvadu slimību risku, taču jaunajā pētījumā uzmanība tika pievērsta tā saistībai ar mirstības risku ilgtermiņā.
Daudzi no šiem taukiem tieši atspoguļo Vidusjūras diētas galvenās sastāvdaļas. Iepriekšējos pētījumos daži no tiem bija cieši saistīti ar olīveļļas lietošanu uzturā, savukārt citi ir garo ķēžu taukskābes, kas atrodamas riekstos un zivīs.
Iespaidīgi rezultāti divos kontinentos
Zinātnieki vispirms analizēja asins paraugus, kas bija iegūti no gandrīz 2000 Spānijā veiktā uztura pētījuma PREDIMED dalībniekiem. Tie bija gados vecāki cilvēki, kuriem pētījuma sākumā nebija sirds un asinsvadu slimību, taču pastāvēja augsts risks ar tām saslimt.
Aptuveni 13 gadus ilgajā novērošanas periodā cilvēkiem, kuru asins biomarķieru profila rādītāji bija augstākajā trešdaļā, nāves risks bija par 23% zemāks nekā tiem, kuru rādītāji bija zemākajā trešdaļā. Šī atšķirība saglabājās arī pēc tam, kad pētnieki ņēma vērā tādus faktorus kā vecums, smēķēšana, ķermeņa masas indekss un esošās saslimšanas.
Pēc tam zinātnieki analizēja datus par gandrīz 13 000 cilvēku, kuri piedalījās trijos ilgtermiņa pētījumos ASV un tika novēroti vidēji 25 gadus. Arī šoreiz atklājās līdzīga saistība: dalībniekiem, kuru asins biomarķieru profila rādītāji bija augstākajā piektdaļā, nāves risks bija par 23% zemāks nekā tiem, kuru rādītāji bija zemākajā piektdaļā.
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Spānijas pētījuma dalībnieku grupā šī saistība lielā mērā saglabājās arī pēc tam, kad pētnieki ņēma vērā pašu dalībnieku sniegto informāciju par Vidusjūras diētas ievērošanu. Toledo skaidroja, ka šis specifiskais biomarķieru profils var atspoguļot arī to, kā katra cilvēka organisms uzņem un pārstrādā uzturvielas.
Pagaidām dzīves ilgumu prognozēt nav iespējams
Pētījuma autori uzskata, ka nākotnē šāda asins analīze varētu palīdzēt ārstiem noteikt, kuriem cilvēkiem uztura paradumu maiņa sniegtu vislielāko labumu. Tomēr pētījuma rezultāti neļauj noteikt, cik dzīves gadu konkrētam cilvēkam vēl atlicis. Toledo uzsvēra, ka analīze atklāj mirstības riska atšķirības starp cilvēku grupām, nevis prognozē atsevišķa cilvēka dzīves ilgumu.
Lai gan PREDIMED bija randomizēts uztura pētījums, konkrētā asins biomarķieru profila un mirstības saistības analīze bija novērojoša. Tajā pētnieki salīdzināja dalībnieku sākotnējos veselības rādītājus ar to, kas ar viņiem notika turpmākajos gados. Tāpēc, balstoties uz šī pētījuma rezultātiem, nevar droši apgalvot, ka biomarķieru profila rādītāju uzlabošana tieši pagarinātu cilvēka mūžu.
Pētījuma sākumā un pēc gada noteiktie rādītāji, kā arī to vidējā vērtība patiešām bija saistīti ar mirstības risku. Tomēr biomarķieru profila izmaiņām, kas tika novērotas uztura intervences pirmajā gadā, šāda saistība ar mirstību netika konstatēta.
Rezultāti liecina, ka asins biomarķieru profils, iespējams, vairāk atspoguļo ilgtermiņa uztura paradumus un vielmaiņas veselību. Vienlaikus pētnieki nevar droši pateikt, vai viens gads nav pārāk īss periods, lai konstatētu uztura izmaiņu ietekmi.
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Pirms šādu metodi varētu ieviest kā ikdienā izmantojamu asins analīzi, tā jāpārbauda daudzveidīgākās iedzīvotāju grupās, tostarp dažāda vecuma cilvēkiem un cilvēkiem ar atšķirīgu veselības stāvokli.
Tāpat zinātniekiem vēl jāpierāda, ka šāda asins analīze ļauj precīzāk prognozēt veselības un mirstības riskus nekā jau zināmie un zinātniski apstiprinātie riska faktori.