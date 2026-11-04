Ventspilī veikta Baltijā unikāla mugurkaula operācija, kas paver jaunas iespējas sevišķi gados jauniem cilvēkiem
Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī veikta līdz šim Baltijā nebijusi mugurkaula operācija, izmantojot hibrīdmetodi, kas apvieno mugurkaula stabilizāciju ar kustību saglabājoša implanta ievietošanu.
Šī pieeja paplašina mugurkaula saslimšanu ārstēšanas iespējas, ļaujot nodrošināt nepieciešamo stabilitāti, vienlaikus saglabājot mugurkaula kustīgumu. Tā paver jaunas iespējas pacientiem, īpaši gados jauniem cilvēkiem, kuri vēlas atgriezties aktīvā ikdienas dzīvē, darbā un sportiskajās aktivitātēs.
Hibrīdmetode – stabilitāte, saglabājot mugurkaula kustīgumu
Rietumeiropā un Ziemeļamerikā kustību saglabājošu implantu izmantošana mugurkaula ķirurģijā jau ir zināma prakse. Savukārt šīs metodes ieviešana un attīstīšana Latvijā ir nozīmīgs solis mugurkaula ķirurģijas iespēju paplašināšanā.
“Tradicionāli noteiktu mugurkaula saslimšanu ārstēšanā tiek izmantota mugurkaula fiksācija, savienojot skriemeļus ar skrūvēm un ierobežojot attiecīgā segmenta kustīgumu. Hibrīdmetode piedāvā citu pieeju – tā apvieno mugurkaula stabilizāciju ar kustīga implanta ievietošanu, tādējādi ļaujot saglabāt daļu mugurkaula kustīguma un pēc iespējas pilnvērtīgāk atjaunot tā anatomisko līdzsvaru. Šis līdzsvars ir būtisks mugurkaula un iegurņa savstarpējai darbībai, kā arī cilvēka spējai saglabāt stabilu un fizioloģiski pareizu ķermeņa stāvokli,” norāda mugurkaula ķirurgs Dr. Artūrs Doncovs.
Īpaši nozīmīga šāda ārstēšanas pieeja var būt gados jaunākiem pacientiem, kuriem svarīgi ne tikai mazināt sāpes, bet arī saglabāt kustību iespējas, atjaunot darbspējas un atgriezties pie ierastajām fiziskajām aktivitātēm.
Operācijā tika izmantots Francijā ražots implants - Signus Big ST + ESP. Tā izvēle bija saistīta ar nepieciešamību izmantot mūsdienīgus risinājumus kustību saglabājošā mugurkaula ķirurģijā un paplašināt pacientiem pieejamās ārstēšanas iespējas.
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Šāda veida operācija ir tehniski sarežģīta, un tās veikšanai nepieciešama cieša dažādu speciālistu sadarbība. Tā tiek veikta caur vēdera dobumu, tādēļ operācijas komandā iesaistās gan mugurkaula ķirurgs, gan asinsvadu ķirurgs.
Operācija pacientam ar ilgstošām muguras sāpēm
Operācija tika veikta 41 gadu vecajam Renāram no Liepājas, kura ikdiena ir cieši saistīta ar fizisku slodzi. Viņš strādā par autobusa šoferi un kopā ar ģimeni audzina piecas meitiņas. Vairāku gadu garumā Renāru bija mocījušas muguras sāpes, kas būtiski apgrūtināja gan ikdienas gaitas, gan darba pienākumu veikšanu. Īpaši traucējošs bija rīta stīvums, kura dēļ bija grūti uzsākt dienu. Diskomfortu radīja arī muguras saliekšana un atliekšana, kā arī smagumu celšana.
Lai mazinātu sāpes, Renārs regulāri lietoja medikamentus, apmeklēja fizioterapiju un rehabilitācijas nodarbības, kā arī vairākkārt saņēma blokādes. Tomēr šīs ārstēšanas metodes sniedza tikai īslaicīgu atvieglojumu, un sāpes turpināja traucēt ikdienas dzīvi. Iepriekš pacientam bija veiktas arī divas muguras operācijas, taču kopš tām bija pagājuši aptuveni 15 gadi.
Pirmās pozitīvās pārmaiņas Renārs sajuta jau drīz pēc operācijas. Viens no būtiskākajiem uzlabojumiem bija iepriekš tik ļoti traucējošā rīta stīvuma izzušana.
Pats pacients bija pārsteigts, ka rezultātu iespējams sajust tik ātri. Tas viņam devis cerību atgriezties ierastajā ikdienas ritmā, turpināt darba gaitas un pilnvērtīgi rūpēties par savu ģimeni.