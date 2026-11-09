6 iemesli, kāpēc holesterīna līmenis var būt paaugstināts pat tad, ja ēdat veselīgi
Ja asins analīžu rezultāti liecina par nedaudz paaugstinātu holesterīna līmeni, pirmā doma varētu būt, ka pie vainas ir uzturs. Tomēr patiesībā uzturs ir tikai viens no faktoriem, kas ietekmē holesterīna līmeni.
"Par holesterīnu bieži runā pārāk vienkāršoti, uzskatot to tikai par problēmu, kas saistīta ar uzturu, taču patiesībā viss ir daudz sarežģītāk," skaidro "Hartford HealthCare Medical Group" speciāliste Rebeka Kaplana.
"Organisms holesterīnu ražo dabiskā veidā, un tā līmeni ietekmē arī daudzi citi faktori," norāda Kaplana.
Tāpēc paaugstināts holesterīna līmenis ne vienmēr nozīmē, ka cilvēks ēd neveselīgi. Tam var būt vairāki atšķirīgi iemesli.
1. Nozīme ir arī iedzimtībai
Dažkārt paaugstināta holesterīna līmeņa iemesls var būt meklējams gēnos. Pat veselīgs dzīvesveids ne vienmēr spēj pilnībā kompensēt ģenētiskās noslieces ietekmi.
"Ģenētika var būtiski ietekmēt to, kā organisms pārstrādā holesterīnu un izvada to no organisma," skaidro Kaplana. "Dažiem cilvēkiem organisms dabiski ražo vairāk holesterīna vai arī nespēj to pietiekami efektīvi izvadīt."
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Tāpēc ar sabalansētu uzturu vien var nepietikt.
Kā norāda Kaplana, tāda iedzimta slimība kā ģimenes hiperholesterinēmija var izraisīt ļoti augstu holesterīna līmeni jau agrā vecumā. Šādos gadījumos veselīgs dzīvesveids joprojām ir svarīgs, taču riska mazināšanai bieži nepieciešami arī medikamenti.
Ja jūsu ģimenē ir bijuši paaugstināta holesterīna līmeņa gadījumi, ir vērts konsultēties ar ārstu par to, vai holesterīna pārbaudes būtu jāsāk agrāk un jāveic regulāri.
2. Organisms pats saražo lielāko daļu holesterīna
Pat ja cilvēks samazina holesterīnu saturošu produktu daudzumu uzturā, holesterīna līmenis asinīs var nesamazināties tik daudz, kā cerēts. Tas ir tāpēc, ka organisms holesterīnu ražo arī pats.
"Patiesībā organisms pats saražo lielāko daļu tam nepieciešamā holesterīna," skaidro Kaplana. "Ar uzturu uzņemtais holesterīns ietekmē tā līmeni asinīs, taču tas nav vienīgais faktors, kas var izraisīt tā paaugstināšanos."
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Tāpēc ar uztura paradumu maiņu vien var nepietikt.
"Mēs bieži sastopam pacientus, kuri ēd ļoti veselīgi, taču, neraugoties uz to, viņu holesterīna līmenis joprojām ir paaugstināts," piebilst Kaplana.
Pēc speciālistes teiktā, viens no iemesliem ir tas, ka būtiska nozīme ir arī paša organisma saražotajam holesterīnam.
3. Mazkustīgs dzīvesveids
Fiziskās aktivitātes ne tikai palīdz sadedzināt kalorijas, bet arī veicina holesterīna līmeņa kontroli.
"Regulāras fiziskās aktivitātes palīdz paaugstināt ABL jeb "labā" holesterīna līmeni un samazināt ZBL jeb "sliktā" holesterīna, kā arī triglicerīdu līmeni," skaidro Kaplana. Ja cilvēks ikdienā kustas maz, viņš zaudē šos fizisko aktivitāšu sniegtos ieguvumus.
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Tomēr, lai sasniegtu labus rezultātus, nav nepieciešams uzreiz pievērsties ļoti intensīviem treniņiem.
"Pat mērenas, bet regulāras fiziskās aktivitātes, piemēram, ikdienas pastaigas, laika gaitā var uzlabot holesterīna rādītājus," norāda Kaplana. Svarīgākais ir atrast tādu fizisko aktivitāšu režīmu, kuru iespējams ievērot ilgtermiņā.
4. Holesterīna līmeni ietekmē arī ķermeņa svars un vielmaiņa
Ķermeņa svars ir tikai viens no faktoriem. Būtiska nozīme ir arī tam, kā organisms pārstrādā un izmanto enerģiju.
"Liekais svars, īpaši tauku uzkrāšanās vēdera apvidū, var ietekmēt organisma spēju regulēt holesterīna līmeni," skaidro Kaplana.
Tas bieži vien ir saistīts ar paaugstinātu ZBL jeb "sliktā" holesterīna un triglicerīdu līmeni asinīs.
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Būtiska nozīme ir arī vielmaiņai. Piemēram, insulīna rezistence var ietekmēt to, kā organisms pārstrādā taukus un cukurus. Tādējādi holesterīna līmenis var paaugstināties arī cilvēkiem, kuriem nav liekā svara.
5. Vērts pievērst uzmanību stresam un miegam
Holesterīna līmeni ietekmē ne tikai tas, ko cilvēks ēd un cik daudz kustas. Nozīme var būt arī ilgstošam stresam.
"Hronisks stress var izraisīt hormonālas pārmaiņas, kas ietekmē holesterīna līmeni un sirds veselību kopumā," brīdina Kaplana.
Turklāt stress var mainīt ikdienas paradumus, piemēram, ietekmēt ēšanas paradumus un fizisko aktivitāšu daudzumu.
Nevajadzētu ignorēt arī miega nozīmi.
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"Ja cilvēks regulāri guļ slikti vai pārāk maz, tas var traucēt vielmaiņas procesus," skaidro Kaplana. Laika gaitā tas var ietekmēt arī holesterīna līmeni.
6. Pie vainas var būt medikamenti un citas veselības problēmas
Holesterīna līmeņa paaugstināšanos var veicināt arī noteikti medikamenti un veselības problēmas. Piemēram, to var ietekmēt vairogdziedzera darbības traucējumi un cukura diabēts.
"Atsevišķi medikamenti, kā arī tādas saslimšanas kā vairogdziedzera darbības traucējumi vai cukura diabēts var ietekmēt holesterīna līmeni," skaidro Kaplana.
Tāpēc viens asins analīžu rezultāts ne vienmēr sniedz pilnīgu priekšstatu par cilvēka veselības stāvokli.
"Izvērtējot holesterīna līmeni, mēs ņemam vērā pacienta slimību vēsturi, lietotos medikamentus un vispārējo veselības stāvokli," norāda Kaplana.
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Tas palīdz noteikt, kādi turpmākie izmeklējumi vai ārstēšanas pasākumi būtu nepieciešami.
Ja holesterīna rādītāji ir strauji mainījušies, ir vērts konsultēties ar ārstu un izvērtēt gan lietotos medikamentus, gan citus ar veselību saistītus faktorus. Nekādā gadījumā nedrīkst patstāvīgi pārtraukt zāļu lietošanu vai mainīt to devas.
Paaugstināta holesterīna gadījumā svarīgi izvērtēt veselības stāvokli kopumā
Paaugstināts holesterīna līmenis automātiski nenozīmē, ka cilvēks ēd neveselīgi.
Dažkārt cilvēka dzīvesveids nemaz nav galvenais iemesls paaugstinātiem holesterīna rādītājiem. Būtiska nozīme var būt iedzimtībai, organisma paša saražotajam holesterīnam, nepietiekamām fiziskajām aktivitātēm, vielmaiņai, stresam, miega kvalitātei un citām veselības problēmām.
"Paaugstināta holesterīna līmeņa kontrole nozīmē izprast iespējamos tā cēloņus, nevis koncentrēties tikai uz vienu faktoru," skaidro Kaplana. "Nozīme ir gan uzturam un fiziskajām aktivitātēm, gan iedzimtībai un vispārējam veselības stāvoklim."
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Šajā situācijā var palīdzēt ģimenes ārsts, kurš izvērtēs cilvēka veselības stāvokli kopumā un palīdzēs atrast piemērotāko risinājumu.
"Ja problēmai pieejam visaptveroši, varam izstrādāt reālistisku un efektīvu rīcības plānu," piebilst Kaplana.
Tas var ietvert dzīvesveida izmaiņas, medikamentu lietošanu vai abu šo pieeju kombināciju.