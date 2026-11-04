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Padomi
Šodien 06:15
Kas notiek ar asinsspiedienu, ja katru dienu apēd sauju pupiņu vai lēcu?
Vai tik ierasti produkti kā pupiņas un lēcas patiešām var palīdzēt samazināt paaugstināta asinsspiediena risku? Jauns pētījums atklāj pārsteidzošu saistību un nosauc arī daudzumu, ar kuru saistīts vislielākais ieguvums veselībai.
Pupiņas, lēcas, zirņi un turku zirņi ir vērtīgs olbaltumvielu un šķiedrvielu avots, taču to labvēlīgā ietekme uz veselību varētu būt daudz plašāka. Jauna zinātnisko pētījumu analīze liecina, ka cilvēkiem, kuri regulāri uzturā iekļauj pākšaugus, ir mazāks paaugstināta asinsspiediena jeb hipertensijas attīstības risks.