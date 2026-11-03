Prostatas vēzis var attīstīties nemanāmi: ko ikviens vīrietis var darīt, lai samazinātu saslimšanas risku?
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Īpaši bīstamu šo slimību padara fakts, ka sākumstadijā vīrietis var justies pilnīgi vesels. Nav ne sāpju, ne izteiktu urinēšanas traucējumu, ne citu brīdinājuma signālu.
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Prostatas vēzis var attīstīties nemanāmi: ko ikviens vīrietis var darīt, lai samazinātu saslimšanas risku?

Lote Elizabete Krišūne

Jauns.lv

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Novembris ir vīriešu veselības mēnesis, kad īpaša uzmanība tiek pievērsta slimībām, par kurām stiprā dzimuma pārstāvji nereti izvēlas nerunāt. Viena no tām ir prostatas vēzis – Latvijā bieži sastopama onkoloģiska slimība, kas sākotnēji var attīstīties bez jebkādiem simptomiem. Vai no tās iespējams izvairīties, un kuri ikdienas paradumi patiešām palīdz samazināt risku?

Prostatas jeb priekšdziedzera vēzis ir viens no nopietnākajiem vīriešu veselības apdraudējumiem Latvijā. Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotajiem datiem desmit gadu periodā Latvijā ik gadu vidēji atklāti aptuveni 1100 jauni saslimšanas gadījumi, turklāt gandrīz trešdaļa diagnosticēta vēlīnās stadijās.

Īpaši bīstamu šo slimību padara fakts, ka sākumstadijā vīrietis var justies pilnīgi vesels. Nav ne sāpju, ne izteiktu urinēšanas traucējumu, ne citu brīdinājuma signālu. Tieši tādēļ profilaktiskajām pārbaudēm ir tik liela nozīme.

Tomēr ārsti uzsver – rūpes par prostatas veselību nesākas tikai ārsta kabinetā. Tās sākas ar ikdienas izvēlēm.

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