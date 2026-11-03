Īpaši bīstamu šo slimību padara fakts, ka sākumstadijā vīrietis var justies pilnīgi vesels. Nav ne sāpju, ne izteiktu urinēšanas traucējumu, ne citu brīdinājuma signālu.
Esi vesels
Padomi
Šodien 14:03
Prostatas vēzis var attīstīties nemanāmi: ko ikviens vīrietis var darīt, lai samazinātu saslimšanas risku?
Novembris ir vīriešu veselības mēnesis, kad īpaša uzmanība tiek pievērsta slimībām, par kurām stiprā dzimuma pārstāvji nereti izvēlas nerunāt. Viena no tām ir prostatas vēzis – Latvijā bieži sastopama onkoloģiska slimība, kas sākotnēji var attīstīties bez jebkādiem simptomiem. Vai no tās iespējams izvairīties, un kuri ikdienas paradumi patiešām palīdz samazināt risku?
Prostatas jeb priekšdziedzera vēzis ir viens no nopietnākajiem vīriešu veselības apdraudējumiem Latvijā. Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotajiem datiem desmit gadu periodā Latvijā ik gadu vidēji atklāti aptuveni 1100 jauni saslimšanas gadījumi, turklāt gandrīz trešdaļa diagnosticēta vēlīnās stadijās.
Īpaši bīstamu šo slimību padara fakts, ka sākumstadijā vīrietis var justies pilnīgi vesels. Nav ne sāpju, ne izteiktu urinēšanas traucējumu, ne citu brīdinājuma signālu. Tieši tādēļ profilaktiskajām pārbaudēm ir tik liela nozīme.