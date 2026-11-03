Ārsts brīdina: šīs urīna izmaiņas nedrīkst ignorēt
Foto: Pexels.com
Ilustratīvs attēls.
Esi vesels

Ārsts brīdina: šīs urīna izmaiņas nedrīkst ignorēt

Veselības nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Nesen sabiedrībā plašu rezonansi izraisīja ārsts, kurš konsultē vairākus Donalda Trampa administrācijas locekļus uztura jautājumos.

Viņš ar sajūsmu stāstīja par sava urīna spilgto, neondzelteno krāsu, kas atgādinot gāzēto dzērienu "Mountain Dew". Ārsts to saistīja ar savu uzturu, kas sastāv tikai no gaļas un fermentētiem produktiem.

Ēdieni un dzērieni ietekmē urīna krāsu, taču kāds tonis uzskatāms par normālu un kad krāsas izmaiņām vajadzētu radīt bažas? Vai spilgti neondzeltens urīns ir nekaitīgs, vai arī tas var liecināt par veselības problēmām?

Nākamā lapa: Kas nosaka urīna dabisko krāsu?

Citi šobrīd lasa