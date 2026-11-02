Jūti, ka tuvojas saaukstēšanās? Farmaceite skaidro, kā rīkoties pirmajā dienā
Kņudoņa kaklā, aizlikts deguns, šķaudīšana un neierasts nogurums var liecināt par saaukstēšanās sākumu. Lai gan vienas dienas laikā vīrusu infekciju apturēt nav iespējams, savlaicīga rīcība var palīdzēt mazināt nepatīkamos simptomus un uzlabot pašsajūtu.
Saaukstēšanos visbiežāk izraisa vīrusi, kas organismā nonāk caur deguna vai rīkles gļotādu. Sākotnēji simptomi var būt viegli, taču vēlāk tiem mēdz pievienoties klepus, paaugstināta temperatūra un izteiktāks nespēks.
"Bieži vien, sajūtot pirmās saaukstēšanās pazīmes, cilvēki nogaida, līdz simptomi kļūst izteiktāki. Taču jau pašā sākumā ir vērts pievērst uzmanību deguna un kakla gļotādas kopšanai, pietiekamai šķidruma uzņemšanai un atpūtai," skaidro aptieku tīkla Apotheka sertificētā farmaceite Alīna Fleišmane.
Pievērs uzmanību deguna higiēnai
Viena no pirmajām saaukstēšanās pazīmēm ir iesnas, šķaudīšana vai sausuma sajūta degunā. Lai mazinātu diskomfortu, var izmantot jūras ūdens vai fizioloģiskā šķīduma aerosolus, kas palīdz mitrināt deguna gļotādu, šķidrināt sekrētu un atvieglot elpošanu.
Deguna gļotādas mitrināšana ir īpaši aktuāla apkures sezonā, kad telpās gaiss kļūst sausāks. Ja deguns ir stipri aizlikts, īslaicīgi var lietot arī tūsku mazinošus līdzekļus, stingri ievērojot lietošanas instrukciju.
Farmaceite brīdina, ka nevajadzētu izmantot inhalācijas virs karsta ūdens trauka, jo tās rada apdegumu risku. Arī koncentrētas ēteriskās eļļas var kairināt elpceļus. Savukārt fizioloģiskā šķīduma inhalācijas ar piemērotu inhalatoru atsevišķos gadījumos var palīdzēt mitrināt elpceļus, taču tās nav nepieciešamas katras saaukstēšanās gadījumā.
Kā mazināt kakla sāpes?
Kņudoņa, sausums un skrāpējoša sajūta kaklā nereti ir vieni no pirmajiem saslimšanas simptomiem. Šādā situācijā var palīdzēt kakla pastilas, aerosoli vai skalošanas līdzekļi, kas mitrina gļotādu un mazina kairinājumu. Tāpat svarīgi uzņemt pietiekami daudz šķidruma. Kakla diskomfortu var atvieglot silta tēja, ūdens vai dzēriens ar medu, ja nav alerģijas pret biškopības produktiem. Farmaceite atgādina, ka dažādiem kakla kopšanas līdzekļiem ir atšķirīgs sastāvs un iedarbība, tāpēc piemērotāko preparātu vēlams izvēlēties, konsultējoties ar speciālistu.
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Atpūta ir svarīgāka par mēģinājumiem ātri stiprināt imunitāti
Sajūtot pirmās saaukstēšanās pazīmes, cilvēki nereti steidzas iegādāties vitamīnus un uztura bagātinātājus. Tomēr imūnsistēmas darbību nav iespējams būtiski uzlabot dažu stundu laikā.
Pirmajā saslimšanas dienā svarīgāk ir samazināt fizisko slodzi, pietiekami izgulēties un uzņemt šķidrumu. No intensīviem treniņiem ieteicams atteikties, īpaši tad, ja ir paaugstināta temperatūra vai izteikts nogurums.
"Mēģinājumi saaukstēšanos pārvarēt, turpinot strādāt un sportot ar ierasto intensitāti, nav labākā izvēle. Organismam nepieciešami resursi, lai cīnītos ar infekciju," uzsver Fleišmane.
Lai gan C un D vitamīns ir nepieciešams normālai imūnsistēmas darbībai, lielu devu uzņemšana vienā dienā saaukstēšanos neapturēs. C vitamīnu iespējams uzņemt ar augļiem, ogām un dārzeņiem, savukārt par pietiekamu D vitamīna daudzumu īpaši svarīgi rūpēties rudens un ziemas periodā.
Atsevišķi pētījumi liecina, ka cinka lietošana drīz pēc pirmo simptomu parādīšanās var nedaudz saīsināt saaukstēšanās ilgumu, tomēr tā lietošanā jāievēro ieteiktās devas un jāņem vērā iespējamā mijiedarbība ar citām zālēm.
Neaizmirsti par telpu vēdināšanu
Pašsajūtu saaukstēšanās laikā var pasliktināt arī apkārtējā vide. Sauss gaiss, putekļi un tabakas dūmi pastiprina deguna un rīkles gļotādas kairinājumu. Tāpēc telpas ieteicams regulāri vēdināt un uzturēt tajās komfortablu gaisa mitrumu. Ja gaiss ir ļoti sauss, var izmantot gaisa mitrinātāju, taču tas regulāri jātīra. Vienlaikus svarīgi neaizmirst par pietiekamu šķidruma uzņemšanu, kas palīdz novērst atūdeņošanos un mazināt sausuma sajūtu kaklā.
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Ja simptomi kļūst izteikti, parādās elpas trūkums, sāpes krūtīs vai veselības stāvoklis pasliktinās, nepieciešams meklēt medicīnisku palīdzību. Savukārt, ja ir elpceļu infekcijas simptomi, ieteicams palikt mājās un izvairīties no cieša kontakta ar citiem, lai mazinātu infekcijas izplatīšanās risku.