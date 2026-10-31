Ko apēst pirms miega, lai ātrāk aizmigtu: 7 augļi, kas satur dabisko melatonīnu
Ja vakaros ilgi neizdodas iemigt vai naktīs bieži mosties, nesteidzies uzreiz lietot medikamentus. Izrādās, ka dabisks un veselīgs risinājums saldākam miegam var būt atsevišķu augļu un ogu iekļaušana vakara ēdienkartē.
Atsevišķi augļi un ogas satur uzturvielas un savienojumus – melatonīnu, triptofānu un magniju, kas dabiski palīdz ķermenim atslābināties un sagatavoties pilnvērtīgai atpūtai. Vislabāko efektu sasniegsi, ja šīs dabas veltes apēdīsi stundu vai divas pirms došanās gulēt, raksta "Verywell Health".
Viens no zināmākajiem augļiem, ko uztura speciālisti iesaka tieši pirms gulētiešanas, ir banāni. Banāni ne tikai sniedz enerģiju dienas laikā, bet arī palīdz nomierināties vakarā. Tie satur triptofānu – aminoskābi, kas veicina atslābumu (šī pati viela atrodama arī tītara gaļā). Tāpat banāni ir bagāti ar magniju un kāliju, kas palīdz cīnīties ar bezmiegu un nodrošina labāku atpūtu.
Ja meklējat kaut ko sulīgāku, lieliska un veselīga izvēle vakara uzkodai būs vīnogas. Vīnogas (gan to mīkstums, gan miziņa un sēklas) satur melatonīnu – hormonu, kas regulē miega un nomoda ciklu. Tajās atrodams arī antioksidants resveratrols, kas palīdz pagarināt miega ilgumu un mazina organismā iekaisumu, kas nereti traucē iemigt.
Vēl viens izcils dabiskā melatonīna avots slēpjas pavisam nelielā formātā – tas ir kivi. Šis mazais, zaļais auglis ir īsts atklājums miega pētniekiem. Kādā pētījumā ar profesionāliem sportistiem atklājās, ka, apēdot divus kivi stundu pirms gulētiešanas, ievērojami palielinājās kopējais miega laiks un efektivitāte, kā arī samazinājās nakts mošanās reižu skaits.
Tiem, kas labprāt izmēģina kaut ko eksotiskāku, vērts pievērst uzmanību marakujai. Šī augļa baudīšana vai tās ziedu tējas dzeršana var kalpot kā brīnišķīgs un dabisks nomierinošs līdzeklis. Tajā esošais magnijs palīdz nomierināt nervu sistēmu un atslābināt muskuļus, garantējot dziļāku miegu.
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Runājot par eksotiku, nedrīkst aizmirst arī ananasus. Tie ir ne tikai atsvaidzinošs kārums, bet arī vēl viens spēcīgs, dabisks melatonīna avots, kas palīdzēs organismam ātrāk iestūrēt miega ostā.
Lai gan skābie ķirši, iespējams, nav pirmā oga, kas ienāk prātā, domājot par miera stundu, to ietekme uz miegu ir zinātniski pierādīta. Tie ir īpaši bagāti ar melatonīnu un triptofānu. Tā kā svaigus skābos ķiršus atrast ir grūti, tos pirms miega var droši aizstāt ar saldētām ogām, konservētiem ķiršiem vai dabīgu ķiršu sulu.
Visbeidzot, ja naktīs bieži mostaties no slāpēm, jūs glābt var arbūzs. Dažas šķēles pirms miega var novērst nepatīkamo sausuma sajūtu mutē un miega pārtraukšanu. Arbūzs sastāv no 92% ūdens. Turklāt tas ir bagāts ar magniju, kāliju un likopēnu – savienojumu, kas palīdz gulēt ilgāk un kvalitatīvāk.