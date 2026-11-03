LTL triecienizturīgas briļļu lēcas
Nemitīga kustība, jaunatklājumu prieks un vēlme pārbaudīt savas robežas vieno gan bērnus, gan pieaugušos ar aktīvu dzīvesveidu. Tomēr ikdienas dinamika - vai tās būtu rotaļas skolas pagalmā, vai spēku izmēģināšana kalnu riteņbraukšanā, skriešanā un komandu sportā - rada vidi, kurā parastās briļļu lēcas ātri vien var kļūt par vājo posmu un pat risku. Nepietiekamas triecienizturības un skrāpējumu dēļ tradicionālie materiāli nereti ierobežo valkātāja brīvību un liek pastāvīgi uztraukties par briļļu drošību.
Tieši šādos apstākļos savas priekšrocības pierāda Vision Express optikās pieejamās Itālijas ražotāja LTL izstrādātās polikarbonāta lēcas. Tās sniedz pārdomātu līdzsvaru starp nevainojamu redzes korekciju, bezkompromisa drošību un valkāšanas komfortu, kļūstot par uzticamu sabiedroto gan pašiem mazākajiem, gan viņu vecākiem un sportiskajiem pieaugušajiem.
Drošība acīm katrā situācijā
Svarīgākais iemesls, kāpēc redzes speciālisti dinamiskiem cilvēkiem un bērniem iesaka izvēlēties tieši LTL triecienizturīgas lēcas, ir to spēja efektīvi absorbēt un izkliedēt triecienu. Ja parastās lēcas spēcīga trieciena laikā, piemēram, bumbas trāpījuma, krišanas vai citā saskares brīdī var saplīst asās, bīstamās lauskās, LTL materiālu struktūra no tā pasargā. Trieciena brīdī materiāls deformējas, taču nepārvēršas bīstamās lauskās, praktiski izslēdzot risku gūt smagas acu vai sejas traumas. Šāda mehāniskā izturība vecākiem sniedz mieru par bērna drošību.
Rūpes par bērna redzes drošību vienmēr sākas ar regulāru pārbaudi, tāpēc Vision Express optikās bērniem tā pieejama bez maksas, pērkot brilles.
Tas ir praktisks veids, kā laikus novērtēt acs veselību un piemeklēt ikdienai drošāko risinājumu. Turklāt plānojot briļļu iegādi novembrī, pieejams papildu atbalsts - 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām visos Vision Express veikalos. Atlaidi var piešķirt vienam vai otram pēc pašu izvēles, ļaujot drošas tehnoloģijas ieviest ikdienā ievērojami izdevīgāk.
LTL lēcu pamatā esošais polikarbonāts ir tik uzticams un izturīgs materiāls, ka tieši to pašu tehnoloģiju izmanto arī profesionālo aizsargbriļļu ražošanā, piemēram, sportistiem, būvniekiem, amatniekiem un ražošanas darbiniekiem, kur prasības acu aizsardzībai pret lidojošām daļiņām un triecieniem ir visaugstākās.
Vieglums un praktiskums
Neviens nav gatavs ziedot komfortu aktīvu nodarbību laikā, un tas īpaši attiecas uz bērniem. Bērni nereti atsakās valkāt brilles vai nemitīgi cenšas tās noņemt, ja ietvars un lēcas ir smagas vai rada nepatīkamu spiedienu uz degunu. LTL izturīgie materiāli ir par 30 - 40% vieglāki nekā standarta risinājumi. Pateicoties tam, brilles nodrošina izcilu ergonomiku un ērtumu.
Aktīva dzīvesveida piekritēji ir nemitīgā saskarē ar ārējās vides faktoriem - smiltīm, putekļiem, lietus pilieniem, sviedriem un nejaušiem skrāpējumiem. Bērni ne vienmēr atceras par pareizu briļļu uzglabāšanu un mēdz tās iemest somā kopā ar citiem priekšmetiem, savukārt pieaugušie brilles nereti pakļauj pārbaudījumiem darot ikdienišķas lietas. Tāpēc briļļu lēcām ir pieejami dažādi pārklājumi, kas lēcas pasargā no mikroskrāpējumiem.
Inovatīvi pārklājumi ikdienas komfortam un funkcionalitātei
Lai nodrošinātu maksimālu ilgtspēju un pielāgotos ikviena valkātāja ikdienas paradumiem, LTL lēcas tiek apstrādātas ar augstākās kvalitātes daudzfunkcionāliem aizsargpārklājumiem. Cietinātais virsmas slānis pasargā no sīkiem mikroskrāpējumiem, savukārt pretatspīduma īpašības samazina žilbinošos gaismas atspulgus, nodrošinot skaidru un kontrastainu attēlu.
Papildus pamata aizsardzībai LTL piedāvā specializētus pārklājumus un risinājumus konkrētām ikdienas vajadzībām:
- Max UV: Pateicoties hidrofobajām un antistatiskajām īpašībām, pārklājums atvaira mitrumu un putekļus. Tas nozīmē, ka lēcas mazāk smērējas pat visaktīvāko bērnu rotaļu laikā un tās ir ievērojami vieglāk kopjamas.
- Blue Cut: Neaizstājams sabiedrotais mūsdienu bērniem un pieaugušajiem, kuri daudz laika pavada pie datoriem, planšetēm vai viedtālruņiem. Tas efektīvi neitralizē ekrānu izstaroto zilo gaismu, savukārt antistatiskais slānis novērš elektromagnētiskā lādiņa veidošanos, pasargājot lēcu no putekļu piesaistīšanas, palīdzot tai ilgāk palikt tīrai.
- Fotohromās lēcas: Īpaši parocīgs "divi vienā" risinājums bērniem, kuri dienas gaitā nemitīgi pārvietojas starp telpām un pagalmu. Telpās lēcas ir pilnīgi dzidras, nodrošinot ērtu mācīšanos, bet ārā saules gaismas un UV staru ietekmē tās automātiski aptumšojas. Tas atbrīvo no nepieciešamības mainīt brilles uz saulesbrillēm, un nodrošina nepārtrauktu redzes komfortu un aizsardzību bez vecāku papildu uzraudzības.
- Nocturna (nakts braukšana): Īpašs pārklājums, kas nodrošina visaugstāko vizuālo komfortu un drošību autovadītājiem. Tas ir izstrādāts lietošanai apgrūtinātos redzamības apstākļos - naktī, krēslā, miglā vai apžilbinošas gaismas apstākļos. Šis risinājums sniedz īpaši lielu ieguvumu un papildu redzes skaidrību cilvēkiem ar tuvredzību (miopiju).
Par ražotāju
Uzņēmuma veiksmes stāsts sākās 1980. gadā Sanvito al Taljamento (San Vito al Tagliamento), Itālijā, kur LTL savu darbību sāka kā neliels amatniecības mikrouzņēmums. Nepārtrauktas attīstības, mērķtiecīgu investīciju un stingru kvalitātes standartu rezultātā LTL ir izaudzis par starptautisku uzņēmumu, kas mūsdienās ik gadu saražo un realizē vairāk nekā 22 miljonus oftalmoloģisko lēcu un to sagatavju laboratorijām un vairumtirgotājiem visā pasaulē.
Kā daļa no pasaules optikas giganta Essilor Luxottica grupas, uzņēmums darbojos pēc filozofijas "Vision together", nodrošinot pilna servisa risinājumus, inovatīvus pārklājumus un nevainojamu loģistiku. LTL ražošanas un biznesa procesi atbilst stingrākajiem ISO sertifikātiem (ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001), savukārt nepārtrauktās investīcijas modernākajā IT un kiberaizsardzības infrastruktūrā garantē nepārtrauktu piegāžu drošību un datu aizsardzību, padarot LTL par uzticamu Eiropas mēroga partneri jebkuram optikas profesionālim.