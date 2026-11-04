Dati par miljoniem sieviešu apstiprina: galvas un vēdera sāpju vienlaicīga parādīšanās nav nejaušība
Līdz pat trim no četrām sievietēm, kuras cieš no endometriozes, var būt arī migrēna. Sistēmisku trūkumu dēļ ārsti bieži nepamana šo būtisko saistību. Jaunākie pētījumi liecina, ka risinājums meklējams ciešākā dažādu specialitāšu ārstu sadarbībā, kā arī izpratnē par to, ka abu slimību pamatā var būt kopīgs sāpju rašanās mehānisms.
Endometrioze ir slimība, kuras gadījumā dzemdes gļotādai līdzīgi audi aug ārpus dzemdes, izraisot spēcīgu iekaisumu, sāpes iegurņa apvidū un auglības problēmas.
Nesen veikta plaša analīze, kurā apkopoti 35 pētījumi un dati par vairāk nekā 13 miljoniem sieviešu, skaidri parādīja, ka sievietēm ar endometriozi migrēnas attīstības iespējamība ir vairāk nekā divas reizes lielāka nekā citām sievietēm.
ASV Mayo klīnikas pētnieks, doktors Johanness Vubišets Voldeamanuēls norāda, ka abu slimību vienlaicīga sastopamība ir sava veida "aklā zona" medicīnā, ziņo "drugs.com".
Tā kā migrēnu un endometriozi ārstē dažādi speciālisti, bet informācija tiek glabāta atsevišķos medicīniskajos dokumentos, saistību starp šīm slimībām ir viegli nepamanīt. Tāpēc galvassāpes un sāpes iegurņa apvidū sievietēm bieži tiek uzskatītas par divām pilnīgi nesaistītām problēmām, lai gan patiesībā tās var būt daļa no plašākas sāpju simptomu kopainas.
Šī problēma kļuva acīmredzama arī datu analīzē. Izrādījās, ka īstermiņa medicīniskajos ierakstos 90% gadījumu nebija atspoguļota abu slimību vienlaicīga sastopamība. Savukārt tiešas intervijas ar pacientēm izrādījās vairākas reizes efektīvākas šīs saistības atklāšanā.
Kopīgs sāpju rašanās mehānisms vieš cerības uz jaunām ārstēšanas metodēm
Tās pašas klīnikas ārste un pētījuma līdzautore doktore Megana Vasone uzsver, ka sievietēm, kurām ir abas šīs slimības vai kurām ir aizdomas par to esamību, nevajadzētu uzskatīt šo situāciju par vienkāršu sakritību.
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Viņa iesaka pacientēm atklāti stāstīt ārstiem par visiem saviem simptomiem. Turklāt, pēc Vasones domām, neirologiem būtu jājautā pacientēm par spēcīgām menstruāciju sāpēm un sāpēm iegurņa apvidū, savukārt ginekologiem vajadzētu pievērst lielāku uzmanību iespējamai migrēnas klātbūtnei.
Zinātnieku atklājumi liecina, ka migrēnai un endometriozei varētu būt kopīgs bioloģisks sāpju rašanās mehānisms, kas paver iespējas pilnīgi jaunām ārstēšanas metodēm.
Pētnieki uzskata, ka migrēnas ārstēšanai paredzētie medikamenti, kas bloķē sāpju signālu pārraidē iesaistītās vielas CGRP darbību, varētu palīdzēt mazināt arī endometriozes izraisītās sāpes. Tomēr galīgu secinājumu izdarīšanai nepieciešami papildu pētījumi.
Šie atklājumi tika prezentēti nesen notikušajā Amerikas Neiroloģijas asociācijas ikgadējā sanāksmē Sandjego. Medicīnas konferencēs prezentētie zinātniskie dati tiek uzskatīti par provizoriskiem, līdz tie ir oficiāli publicēti recenzētā zinātniskajā žurnālā.