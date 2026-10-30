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Šodien 06:43
Ar biksītēm vai bez? Ārsti atklāj, kā sievietēm veselīgāk gulēt
Vai gulēšana ar apakšbiksītēm var ietekmēt sievietes intīmo veselību? Ginekologi skaidro, kāpēc naktī dažkārt labāk no tām atteikties un ko par šo ikdienas ieradumu vajadzētu zināt katrai sievietei.
Vai esat kādreiz aizdomājušās, vai apakšveļa patiešām jāvalkā visu diennakti? Izrādās, no medicīniskā viedokļa tas nebūt nav obligāti. ASV Portlendas akušiere un ginekoloģe Dženifera Linkolna, grāmatas "Let's Talk About Down There" autore, skaidro, ka apakšveļas valkāšana lielā mērā ir katras sievietes personīgā izvēle.
"Nav medicīniska iemesla, kāpēc apakšveļa būtu obligāti jāvalkā. Tomēr, ja bikses berž ādu, rada diskomfortu, sāpes vai ādas bojājumus, tas ir pietiekams iemesls apakšbikses tomēr uzvilkt," norāda ārste.