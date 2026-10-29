Izmēri savu asinsspiedienu! Testējam viedpulksteni "Huawei Watch D3"
Viedpulksteņi jau mūs ir pieradinājuši pie regulāras savas veselības monitorēšanas. Taču jaunais "Huawei Watch D3" piedāvā kaut ko īpašu - ātru un vienkāršu asinsspiediena izmērīšanas iespēju.
Esmu sasniedzis to vecuma stadiju, ko mēdz dēvēt par pusmūžu, un tas ir laiks, kad cilvēks parasti sāk pievērst lielāku uzmanību savai veselībai. Vingrošana, pastaigas svaigā gaisā, mērenība gastronomiskās izpriecās un tādā garā. Un, protams, laiku pa laikam atrādīšanās ārstam, kur viens no vizītes obligātajiem punktiem ir asinsspiediena mērīšana un ieteikums laiku pa laikam arī pašam to mājās izmērīt. Ierīces, ar kurām mājas apstākļos var spiedienu izmērīt, nav nekas jauns, taču ērtības un vienkāršības ziņā "Huawei Watch D3" tās visas pārspēj. Ja parastajam asinsspiediena mērītājam parasti nākas likt platu savelkamu aproci ap augšdelmu vai apakšdelmu un pievienot to aparātam, kas klusi dūcot veiks maģiskos mērījumus, tad viedpulkstenis neprasa nekādas papildus darbības, ja reiz jau ir aplikts ap roku. Vienkārši nospied podziņu - un viss notiek! Taču pārbaudīsim dzīvē, vai šiem mērījumiem var ticēt.
Viedpulkstenis pret lielo mērītāju
Šim "Huawei" viedpulkstenim ir taisnstūra forma un plata gumijota siksniņa. Tā ir mazliet platāka nekā citiem modeļiem un vienā pusē iekšpusē ir dubultā, jo tieši tur notiek aproces savilkšana līdzīgi kā lielajiem medicīniskajiem asinsspiediena mērītājiem. Te gan ir viens būtisks noteikums pulksteņa valkāšanai - siksniņu nākas noregulēt diezgan cieši, pretējā gadījumā tā mērījuma laikā pienācīgi nesavilksies un rezultāti nebūs precīzi. Es pats ikdienā esmu radis valkāt ne tik ciešu pulksteņa siksniņu, tādēļ nācās pierast, taču tas nav nekas īpašs.
Pirms pāris gadiem man bija iespēja apmeklēt "Huawei" pētījumu centru Helsinkos, tādēļ zinu, ka visām viedpulksteņu sportisko aktivitāšu un veselības monitoringa funkcijām apakšā ir nopietna zinātne un ilgstoši pētījumi. Tomēr tik un tā ir grūti noticēt, ka pulkstenis spēj asinsspiedienu izmērīt tikpat precīzi kā īpaši šim nolūkam domāta ierīce. Toreizējā laboratorijas apmeklējuma laikā arī bija iespēja izmēģināt vienu no pirmajiem viedpulksteņiem ar asinsspiediena mērīšanas funkciju, un tad likās, ka īsti precīzi šie mērījumi varētu nebūt. Taču toreiz tā bija subjektīva sajūta, jo man nebija iespēju veikt citus mērījumus. Tagad tāda ir, jo mājās skapītī ir kārtīgs asinsspiediena mērīšanas aparāts. Izmērīsim asinssiepiedienu gan ar to, gan ar "Huawei" viedpulksteni un paskatīsimies, vai rādījumi atšķiras!
Ķeroties pie testa, vēlreiz nācās atzīt acīmredzamo patiesību - viedpulkstenis ir nesalīdzināmi ērtāks nekā lielais aparāts, nerunājot nemaz par to, ka pēdējo ikdienas gaitās līdzi nestaipīsi un tādēļ kontrolmērījumi būs ievērojami retāki. Viedpulkstenis šajā ziņā pat mazliet varbūt šauj pār strīpu, jo, kad to saņēmu testēšanai, tas bija saprogrammēts tā, ka ik pēc stundas uzbāzās ar aicinājumu izmērīt asinsspiedienu. Tas man likās mazliet par biežu, tādēļ es kontrolmērījumu skaitu samazināju, taču šī izvēle ir katra paša ziņā. Lai vai kā, te ir iespējas savākt tik plašu mērījumu statistiku, ka ģimenes ārsts no tādas datu pārbagātības varētu būt viegli apjucis.
Mērījuma veikšanas laiks abām ierīcēm ir apmēram vienāds, taču pats uzsākšanas process pulkstenim ir vienkāršāks - tas jau ir aplikts ap roku, tādēļ atliek vien ieiet attiecīgajā ekrāna izvēlnes sadaļā un sākt mērījumu. Atšķirībā no lielās mērīšanas ierīces, kur roku iesaka saliektu turēt uz galda vai klēpī, te roka arī jāsaliec, taču tā jāuzliek uz krūtīm un gandrīz jāpieskaras pretējam plecam. Un jau pēc brīža saņemam ekrānā informāciju par asinsspiedienu un pulsu. Neielaidīšos personīgo veselības rādītāju detaļās, taču varu teikt, ka pulsa mērījumi viedpulkstenim un lielajam aparātam praktiski pilnībā sakrita, savukārt asinsspiediena rādījumi mazliet atšķīrās: viedpulkstenis tos rādīja mazliet - taču ne būtiski! - zemākus. Tas gan nebūt nenozīmē, ka patiesība pēdējā instancē pieder lielajam mērītājam - ir bijis tā, ka ārsta veiktie mērījumi man arī ir zemāki nekā ar mājas ierīci veiktie. Tādēļ kopumā es teiktu, ka viedpulksteņa mērījumiem tiešām var ticēt un tie ir pietiekami precīzi. To, ka uz šiem rādījumiem var paļauties, liecina arī fakts, ka D3 Eiropā ir sertificēts kā medicīnas iekārta.
Pilnīgs veselības monitorings
Droši vien daudziem svarīgi ir arī tas, ka pulksteņa dizains ir ikdienišķs un jau pa gabalu apkārtējiem nevēsta - reku šis te cilvēks ir apsēsts ar savu veselību un to vien dara, kā mēra asinsspiedienu. Tumšs, balts vai zelttains taisnstūrveida korpuss; plāns - 11,3 mm; viegls - 75 grami, aprīkots ar spilgtu 1,92 collu AMOLED displeju. Bez asinsspiediena mērīšanas iespējas ir arī virkne jau ierastu veselības monitoringa funkciju - pulsometrs, skābekļa līmeņa mērīšana, miega kvalitātes monitorings. Iespējams mērījumu datos dalīties ar ģimenes locekļiem un sacelt trauksmi, ja tie rāda pavisam nelāgu ainu. Var (un pat vēlams) asinsspiedienu izmērīt arī pirms fiziskajām aktivitātēm, lai varbūt nepārforsētu ar sportošanu.
Ja runājam par sportošanu, tad viedpulkstenis piedāvā arī vairākas šim nolūkam domātas treniņu un monitoringa programmas - skriešanai, slēpošanai, golfam. Ūdens sporta veidi gan šoreiz izpaliek, jo šis viedpulksteņa modelis ar ūdeni nav draugos - to der atcerēties! Vēl viens būtisks atgādinājums: akumulatora darbības laiks šim pulktenim ir mazāks nekā citiem - vidēji sešas dienas - , jo asinsspiediena mērīšana prasa salīdzinoši daudz enerģijas.
Toties nekur nav pazudušas tik ierastas viedpulksteņa funkcijas, kā iespēja saņemt īsziņas, atbildēt uz telefona zvaniem un veikt bezkontakta maksājumus ar "Curve Pay". Tepat ir arī draudzīgā "Huawei" panda, kas laiku pa laikam parādās uz ekrāna un aicina veikt dažādus vienkāršus kustību vingrinājumus un sūta atgādinājumus, ka pienācis laiks piecelt dibenu no krēsla un izkustēties. Pats par sevi saprotams, ka viedpulkstenis ir viegli savienojams gan ar "Andriod", gan iOS iekārtām.
"Huawei Watch D3" cena ir 449 eiro, taču, ja izmantosiet iespēju to iegādāties akcijas laikā, tad dāvanā saņemsiet viedos svarus "Huawei Scale 3".