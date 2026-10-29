Slimība, kas skar katru 3. sievieti un katru 4. vīrieti Latvijā. Kā to pamanīt laikus?
Osteoporoze ir viena no nozīmīgākajām kaulu veselības problēmām, kuras izplatība pieaug līdz ar sabiedrības novecošanos. Slimība attīstās nemanāmi, bez izteiktiem simptomiem, un nereti cilvēks par to uzzina tikai pēc pirmā kaula lūzuma.
Kuri profilaktiskie pasākumi palīdzēs stiprināt kaulu veselību, kad jāveic pārbaudes un kas ir efektīvas osteoporozes terapijas pamatā, stāsta Veselības centrs 4 osteoporozes speciāliste Ilze Daukste un BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ilze Priedniece.
Līdz ar sabiedrības novecošanos osteoporoze kļūst arvien aktuālāka visā pasaulē. Vidēji pasaulē osteoporozes izraisītu lūzumu dzīves laikā var piedzīvot katra trešā sieviete un katrs piektais vīrietis. Lai gan precīzu datu par osteoporozes pacientu skaitu Latvijā nav, arī mūsu valstī, sabiedrībai novecojot, kaulu veselības saglabāšana kļūst arvien aktuālāka, stāsta osteoporozes speciāliste Ilze Daukste.
Tādēļ ikvienam ir noderīgi zināt osteoporozes profilakses pasākumus, piemēram, pietiekama D vitamīna un kalcija uzņemšana, regulāras fiziskās aktivitātes, kā arī būt informētiem par osteoporozes riska faktoriem un savlaicīgu kaulu veselības pārbaužu nozīmi.
Kāpēc attīstās osteoporoze un kā to laikus pamanīt?
Osteoporozi pamatoti dēvē par kluso slimību, jo tai nav specifisku agrīnu simptomu – visbiežāk cilvēks par slimību uzzina tikai tad, kad jau noticis pirmais lūzums. Osteoporozes rezultātā samazinās kaulu minerālais blīvums un palielinās lūzumu risks. Tā biežāk skar sievietes, īpaši pēc menopauzes, kad hormonālo pārmaiņu ietekmē kaulu masas zudums var paātrināties. Tomēr slimība var attīstīties arī vīriešiem, un tās risku būtiski ietekmē gan iedzimtība, gan citas saslimšanas, gan ikdienas paradumi, skaidro osteoporozes speciāliste Ilze Daukste.
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Osteoporozes attīstību var veicināt mazkustīgs dzīvesveids, smēķēšana, bieža alkohola lietošana, kā arī nepietiekama kalcija, D vitamīna un olbaltumvielu uzņemšana.
Paaugstināts risks ir arī cilvēkiem ar pazeminātu ķermeņa svaru pieaugušā vecumā un noteiktām hroniskām slimībām, piemēram, vairogdziedzera darbības traucējumiem, cukura diabētu vai reimatoīdo artrītu, kā arī tiem, kuri ilgstoši lieto noteiktus medikamentus, kas var veicināt kaulu masas samazināšanos. Uz kaulu kvalitātes zudumu norāda arī auguma samazināšanās un kaulu lūzumi, kas radušies pie nelielām traumām. Ir svarīgi apzināties savus riska faktorus, lai laikus veiktu izmeklējumus un nepieciešamības gadījumā uzsāktu atbilstošu ārstēšanu.
Galvenais izmeklējums kaulu minerālā blīvuma noteikšanai ir osteodensitometrija jeb DXA izmeklējums. Par tā nepieciešamību īpaši svarīgi konsultēties sievietēm pēc menopauzes, vidēji pēc 50 gadiem, vīriešiem vecumā ap 60–70 gadiem, taču gadījumos, kad ir vairāki osteoporozes riska faktori, izmeklējumu ieteicams veikt ātrāk, tāpēc ir būtiski to pārrunāt ar savu ģimenes ārstu.
D vitamīns – viens no svarīgākajiem kaulu veselības priekšnoteikumiem
D vitamīnam ir būtiska nozīme kaulu veselības saglabāšanā, jo tas palīdz organismam uzsūkt kalciju un nodrošina tā izmantošanu kaulaudos. Vienlaikus D vitamīns ir svarīgs arī normālai muskuļu darbībai un nervu impulsu pārvadei, tādējādi palīdzot uzturēt muskulatūras veselību, skaidro osteoporozes speciāliste Ilze Daukste.
Latvijas klimatiskajos apstākļos pietiekama D vitamīna līmeņa uzturēšana var būt izaicinājums. Lielākā daļa D vitamīna organismā veidojas saules ultravioletā starojuma ietekmē, savukārt ar uzturu to iespējams uzņemt salīdzinoši nelielā daudzumā. Tādēļ īpaši gada tumšajos mēnešos ir svarīgi pievērst uzmanību D vitamīna uzņemšanai. D vitamīna līmeni iespējams noteikt ar asins analīzēm, savukārt nepieciešamību pēc papildu uzņemšanas un piemērotāko devu ieteicams izvērtēt kopā ar veselības aprūpes speciālistu. Ja cilvēkam ir D vitamīna nepietiekamība, pirms osteoporozes medikamentozās ārstēšanas uzsākšanas ir svarīgi to koriģēt, jo pietiekams D vitamīna līmenis palīdz nodrošināt ārstēšanas efektivitāti.
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Kalcija loma un uzņemšana
Līdzās D vitamīnam viens no būtiskākajiem kaulu veselības priekšnoteikumiem ir pietiekama kalcija uzņemšana. Kalcijs ir galvenā kaulu minerālā sastāvdaļa, kas palīdz nodrošināt to stiprību un izturību, norāda osteoporozes speciāliste Ilze Daukste.
Pieaugušām sievietēm diennaktī nepieciešami aptuveni 1200 mg kalcija, savukārt vīriešiem – aptuveni 1000 mg.
Kalciju var uzņemt ar daudzveidīgu un sabalansētu uzturu – vērtīgi tā avoti ir piena produkti, zivis, pilngraudu produkti un zaļie dārzeņi. Arī cilvēki, kuri nelieto piena vai dzīvnieku izcelsmes produktus, var nodrošināt kalcija uzņemšanu, izvēloties citus kalciju saturošus produktus un pārdomāti plānojot ēdienkarti. Lai izvērtētu ikdienā uzņemto kalcija daudzumu, iespējams izmantot arī uzturvielu kalkulatorus vai lietotnes. Vienlaikus jāņem vērā, ka ļoti liels kofeīna patēriņš var veicināt pastiprinātu kalcija izdalīšanos no organisma. Kā arī, uzsākot osteoporozes terapiju, var būt aktuāla kalcija papildu uzņemšana ārstēšanas efektivitātes atbalstam.
Farmaceite Ilze Priedniece skaidro, ka kalciju saturošu pārtikas produktu klāsts ir plašs – piens, kefīrs, biezpiens, siers un jogurts, arī dārzeņi, augļi un graudu produkti. Ja katru dienu ar uzturu neizdodas uzņem nepieciešamo kalcija daudzumu, to var lietot papildus uztura bagātinātāju veidā.
Tos izvēloties, pievērsiet uzmanību sastāvam (piemēram, kalcija citrāts vai kalcija karbonāts) un tā devai. Uzņemot kalciju papildus, kalcija preparātu dienas devu ieteicams sadalīt uz vairākām lietošanas reizēm no rīta un vakarā, lai būtu labāka biopieejamība, vienā lietošanas reizē uzņemot 500–600 mg kalcija. Kalcija karbonātu ieteicams lietot ēšanas laikā, bet kalcija citrātu var lietot gan pirms, gan pēc ēšanas. Lietojot kalcija līdzekļus, jāievēro piesardzība vienlaicīgi ar citu medikamentu lietošanu, piemēram, kalcijs var samazināt noteiktu antibiotiku grupu uzsūkšanos, tāpēc kalcijs jālieto vismaz divas stundas pirms vai sešas stundas pēc antibiotiku lietošanas. Ir būtiski pārrunāt ar ārstu un farmaceitu visus medikamentus, ko lietojat, lai noteiktu piemērotu lietošanu grafiku un mazinātu mijiedarbību.
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Lai kalcijs organismā tiktu efektīvi izmantots, nepieciešams D vitamīns, kas regulē kalcija un fosfora vielmaiņu, palīdz uzturēt kaulu veselību, atgādina farmaceite. Savukārt magnijs veicina D vitamīna uzsūkšanos, bet kaulu veselības uzturēšanai nepieciešams arī K vitamīns.
Osteoporozes ārstēšana – kāpēc svarīga ilgtermiņa pieeja?
Ja osteoporoze jau ir diagnosticēta, ārstēšanas galvenais mērķis ir uzlabot kaulu minerālo blīvumu un samazināt lūzumu risku. Mūsdienās pieejami dažādi medikamenti, kas ietekmē kaulu vielmaiņu, – visbiežāk samazinot kaulaudu noārdīšanos, bet atsevišķos gadījumos arī stimulējot jaunu kaulaudu veidošanos, stāsta osteoporozes speciāliste Ilze Daukste. Ārstēšana tiek izvēlēta individuāli, ņemot vērā pacienta veselības stāvokli, kaulu blīvumu un lūzumu risku. Medikamentus nosaka ārsts, un tie pieejami gan tablešu, gan injekciju veidā, un daļa no tiem jālieto salīdzinoši reti, piemēram, reizi nedēļā vai ar vairāku mēnešu intervālu, atkarībā no izrakstītā preparāta.
Osteoporozes ārstēšana prasa pacietību, jo kaulu vielmaiņa ir lēns process, uzsver osteoporozes speciāliste Ilze Daukste. Lietojot osteoporozes medikamentus tikai vienu vai divus mēnešus, būtisku rezultātu nevar gaidīt. Atkarībā no izvēlētās terapijas ārstēšana var ilgt vairākus gadus, un tās laikā ļoti svarīgi ievērot ārsta norādījumus, nodrošināt pietiekamu D vitamīna un kalcija uzņemšanu, kā arī ārstēt citas saslimšanas, kas var veicināt kaulu masas samazināšanos.
Klīniskā farmaceite Ilze Priedniece saka – osteoporozes pacienti bieži jautā, cik ilgi būs jālieto zāles. Pilnvērtīgs priekšstats par ārstēšanas procesu var būtiski veicināt pacientu līdzestību, tāpēc farmaceite aicina pacientus nekautrēties pārrunāt visus radušos jautājumus ar ārstu. Tāpat var vērsties pie farmaceita, lai pārrunātu pareizu medikamentu lietošanu, iespējamo mijiedarbību un izrunātu piemērotu lietošanas grafiku. Piemēram, lietojot noteiktus osteoporozes medikamentus, ir būtiski ievērot atbilstošu atstarpi ar kalcija preparātu lietošanu.
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Abas speciālistes uzsver – atcerieties savlaicīgi pajautāt ārstam receptes atjaunošanu, lai nodrošinātu terapijas nepārtrauktību.
Profilakse sākas jaunībā, bet nekad nav par vēlu stiprināt kaulus
Lai gan osteoporozi biežāk diagnosticē cilvēkiem gados, pamati stipriem kauliem tiek ielikti jau jaunībā, uzsver osteoporozes speciāliste Ilze Daukste. Tieši šajā dzīves posmā organisms sasniedz maksimālo kaulu masu, kas vēlāk kļūst par nozīmīgu rezervi kaulu veselības saglabāšanai. Ja jaunības gados tiek nepietiekami uzņemts kalcijs, cilvēks smēķē, ir zems D vitamīna līmenis, šie un citi faktori ietekmē kaulu masas veidošanos un vēlāk var veicināt osteoporozes attīstību.
Viens no efektīvākajiem osteoporozes profilakses pasākumiem visos vecumos ir regulāras fiziskās aktivitātes, muskuļu spēka treniņi. Kaulu veselībai labvēlīgas ir arī pastaigas, nūjošana, dejas. Savukārt cilvēkiem, kuriem kaulu blīvums jau ir būtiski samazināts, fiziskā slodze jāpielāgo individuālajām iespējām, lai mazinātu traumu un lūzumu risku, saka Ilze Daukste. Tikpat svarīgs ir pilnvērtīgs uzturs, tostarp pietiekama olbaltumvielu uzņemšana, jo tās nepieciešamas gan muskuļu spēka saglabāšanai, gan kaulu struktūras uzturēšanai. Īpaša uzmanība olbaltumvielu daudzumam uzturā jāpievērš senioriem, kuri dažādu iemeslu dēļ tās nereti uzņem nepietiekami. Pietiekams olbaltumvielu daudzums uzturā ir apmēram 0,8–1 g uz 1 kg svara dienā.
Īpaši seniorus un cilvēkus ar osteoporozes riska faktoriem klīniskā farmaceite Ilze Priedniece aicina rūpēties par kritienu risku mazināšanu ikdienā – veidot atbilstošu mājas iekārtojumu un pietiekamu apgaismojumu, novērst šķēršļus, iekārtot ergonomisku un drošu vannasistabu, izvēlēties atbilstošus apavus ar stabilu, neslīdošu zoli gan dodoties ārpus mājas, gan iekštelpām. Noteiktos gadījumos, lai droši varētu pārvietoties, jāizvēlas piemēroti palīglīdzekļi – ergonomiski spieķi, staigulis.
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Nekad nav par vēlu sākt rūpēties par savu kaulu veselību, uzsver osteoporozes speciāliste Ilze Daukste. Kaulu vielmaiņa notiek visu mūžu, tāpēc arī vēlākā vecumā, mainot ikdienas paradumus un nepieciešamības gadījumā uzsākot ārstēšanu, iespējams uzlabot kaulu kvalitāti un samazināt lūzumu risku. Svarīgākais ir negaidīt pirmo lūzumu, lai sāktu domāt un rūpētos par kaulu kvalitāti.