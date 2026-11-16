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Šodien 05:45
Cik soļu dienā patiesībā vajag veselai sirdij? Kardiologu atbilde var pārsteigt
Lai rūpētos par savu veselību, nebūt nav nepieciešams katru dienu sevi pārmocīt sporta zālē vai par katru cenu censties noiet tūkstoš un vairāk soļu.
Jauns ASV vadošo kardiologu pārskats apstiprina, ka sirds slimību profilaksei un ārstēšanai nepieciešams daudz mazāk fizisko aktivitāšu, nekā ierasts domāt. Vienlaikus kustībām jākļūst par tikpat dabisku ikdienas sastāvdaļu kā medikamentu lietošanai.
Nesen publicētais Amerikas Kardioloģijas koledžas paziņojums liecina, ka pat mērens fizisko aktivitāšu pieaugums ievērojami uzlabo sirds veselību, paaugstina dzīves kvalitāti un samazina nepieciešamību pēc hospitalizācijas.
Eksperti uzsver, ka fiziskās aktivitātes jāuztver kā vitāli svarīga ārstēšanas metode, kas jāpielāgo katra cilvēka individuālajām vajadzībām un vēlmēm, raksta "MedicalNewsToday".