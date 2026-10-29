Gripas sezona Latvijā: gandrīz 19 000 vakcinēto un pirmais nāves gadījums gripas pacientam
Latvijā šajā gripas sezonā līdz 26. oktobrim pret sezonālo gripu ar valsts apmaksātām vakcīnām vakcinēti 18 779 iedzīvotāji, savukārt pret Covid-19 - 1764 iedzīvotāji, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) publicētā informācija.
SPKC atgādina, ka piemērotākais laiks vakcinācijai pret gripu ir oktobra beigas un novembris, lai nodrošinātu aizsardzību pret smagu slimības norisi un komplikācijām līdz pat gripas aktīvas izplatības sezonas beigām.
Eiropā aizkavējies pretgripas vakcīnu ražošanas process, tādēļ to piegādes Latvijā notiek pakāpeniski un nedaudz vēlāk nekā ierasts, norāda SPKC. Riska grupu pacienti par vakcinācijas iespējām aicināti interesēties sava ģimenes ārsta praksē.
Latvijā ir pieejama intranazālā jeb degunā ievadāmā gripas vakcīna "Fluenz", kas paredzēta bērniem vecumā no diviem līdz 17 gadiem ieskaitot, kuri pieder noteiktām veselības riska grupām. Vakcīnas ir sadalītas un piegādātas ārstniecības iestādēm, kuras tās pasūtījušas.
Turpinās arī vakcinācija pret gripu ar vakcīnu "Efluelda", kas paredzēta iedzīvotājiem no 60 gadu vecuma, kā arī personām ar vidēju vai smagu imūnsupresiju. Lai nodrošinātu tās pieejamību, paredzētas papildu piegādes ģimenes ārstu praksēm.
Savukārt vakcīnu "Vaxigrip", kas paredzēta citām valsts apmaksātas vakcinācijas mērķa grupām, tostarp pieaugušajiem un bērniem ar hroniskām slimībām, Latvijā plānots saņemt līdz 13. novembrim.
Vakcinācijai pret Covid-19 ārstniecības iestādēm šajā sezonā jau piegādātas pielāgotās vakcīnas "Comirnaty XFG". Vakcinācija pret Covid-19 ikvienam iedzīvotājam ir bez maksas.
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Vakcināciju pret gripu un Covid-19 iespējams veikt vienlaicīgi, viena ārsta apmeklējuma laikā, norāda SPKC.
Turpinoties gripas un citu elpceļu infekciju monitoringa sezonai, SPKC atgādina, ka infekciju izplatību iespējams mazināt, ievērojot vienkāršus profilakses pasākumus. Ikdienā svarīgi regulāri un rūpīgi mazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni, vēdināt telpas, kā arī ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizsedzot muti un degunu ar vienreizlietojamu salveti vai saliektu elkoni. Ieteicams arī regulāri tīrīt virsmas, kurām bieži pieskaras cilvēki.
Ja parādās elpceļu infekcijas simptomi, piemēram, klepus, iesnas, kakla sāpes vai paaugstināta ķermeņa temperatūra, ieteicams palikt mājās, izvairīties no cieša kontakta ar citiem cilvēkiem un nepieciešamības gadījumā sazināties ar ģimenes ārstu. Īpaši svarīgi ir pasargāt cilvēkus, kuriem ir paaugstināts smagas slimības gaitas risks, tostarp seniorus, grūtnieces, mazus bērnus un cilvēkus ar hroniskām slimībām.
SPKC uzsver, ka vakcinācija ir efektīvākais veids, kā mazināt smagas gripas, tās komplikāciju un hospitalizācijas risku. Tā īpaši ieteicama cilvēkiem, kuriem ir paaugstināts smagas slimības gaitas risks. Tā kā gripas vīrusi mainās un vakcīnu sastāvs katru sezonu tiek pielāgots aktuālajiem cirkulējošajiem vīrusiem, vakcinācija pret gripu ir nepieciešama katru gadu.
Kā vēstīts, gripas aktivitāte Latvijā aizvadītajā nedēļā nedaudz palielinājusies, bet saglabājas zemā līmenī, liecina SPKC monitoringa dati.
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Saslimstība ar gripu sasniegusi 9,2 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir par 15% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā, kad reģistrēti astoņi gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Gripa noteikta septiņiem pacientiem, salīdzinot ar sešiem pacientiem nedēļu iepriekš.
Seši gripas pacienti bijuši vecumā no 15 līdz 64 gadiem, bet viens - vismaz 65 gadus vecs. Bērniem līdz 14 gadu vecumam aizvadītajā nedēļā gripa nav noteikta.
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā aizvadītajā nedēļā apstiprināti pieci A tipa gripas vīrusa gadījumi. Gripas pozitīvo paraugu īpatsvars bija 2,5%, salīdzinot ar 4% nedēļu iepriekš. Savukārt slimnīcās gripa apstiprināta 1% testēto pacientu ar smagu akūtu respiratoru infekciju.
Aizvadītajā nedēļā nav reģistrēti nāves gadījumi gripas vai Covid-19 pacientiem, savukārt nedēļu iepriekš reģistrēts viens nāves gadījums Covid-19 pacientam. Līdzšinējos monitoringa datos par šo nedēļu norādīts šosezon pirmais nāves gadījums gripas pacientam. Līdz ar to šajā gripas sezonā reģistrēts viens nāves gadījums gripas pacientam un divi nāves gadījumi pacientiem ar Covid-19 diagnozi.