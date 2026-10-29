Rindas pie ārstiem internetā pārbaudīt joprojām nevar - Nacionālais veselības dienests skaidro, kur meklēt informāciju
Patlaban nav iespējams precīzi prognozēt, kad iedzīvotājiem atkal būs pieejama tīmekļvietne "rindapiearsta.lv", jo turpinās darbs pie konstatētās drošības ievainojamības novēršanas, pavēstīja Nacionālajā veselības dienestā (NVD).
Dienests sadarbībā ar vietnes izstrādātājiem īsteno pasākumus PHP drošības ievainojamības novēršanai un pakalpojuma drošai atjaunošanai. Vietnes darbību atjaunos pēc visu nepieciešamo drošības pasākumu ieviešanas un pārbaudes, norāda NVD. Vienlaikus dienests uzsver, ka iedzīvotājiem ir pieejamas alternatīvas informācijas saņemšanai. Kamēr vietnei "rindapiearsta.lv" ir ierobežota piekļuve, aktuālā informācija pieejama NVD tīmekļvietnes sadaļā "Informācija vietnes rindapiearsta.lv darbības pārtraukuma laikā".
Šajā sadaļā iespējams lejupielādēt pārskatu "Gaidīšanas rindas plānveida ārstniecībai ambulatorās iestādēs", kurā apkopota informācija par ambulatoro pakalpojumu sniedzēju gaidīšanas rindām.
Kā skaidrots NVD tīmekļvietnē, ja pārskatā minētais pakalpojums konkrētajā ārstniecības iestādē īslaicīgi netiek nodrošināts, tabulā to atzīmē ar burtu "N". Savukārt ar skaitli "5" apzīmē gadījumus, kad uz pakalpojumu rindas nav vai tā ir īsāka par piecām dienām.
NVD norāda, ka informāciju par aptuvenajām gaidīšanas rindām publicēšanai vietnē "rindapiearsta.lv" ārstniecības iestādes apkopo un sniedz reizi mēnesī.
Lai noskaidrotu informāciju par valsts apmaksāto pakalpojumu sniedzējiem un aptuvenajām gaidīšanas rindām, kā arī jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var sazināties ar NVD Klientu apkalpošanas centru, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 vai rakstot uz e-pasta adresi "nvd@vmnvd.gov.lv".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Klientu apkalpošanas centrs no pirmdienas līdz ceturtdienai strādā no plkst. 8.30 līdz 17, bet piektdienās - no plkst. 8.30 līdz 15.
Gaidīšanas rindu noskaidrošanai, kā arī pieraksta veikšanai iedzīvotāji var sazināties arī ar interesējošās ārstniecības iestādes reģistratūru.
Jau ziņots, ka PHP programmēšanas valodā tika atklātas divas kritiskas drošības ievainojamības, kas varētu ļaut uzbrucējam izpildīt komandas sistēmā bez iepriekšējas autentifikācijas. Šo ievainojamību izmantošana varētu ļaut neautentificētam uzbrucējam izpildīt jebkuras komandas skartajā sistēmā. PHP tiek plaši izmantots mājaslapu veidošanai, tādējādi šīs ievainojamības rada būtisku risku lielam skaitam sistēmu.
PHP programmēšanas valodā globālā līmenī atklāto kritisko drošības ievainojamību dēļ 21. oktobra vakarā tika ierobežota piekļuve virknei valsts iestāžu interneta mājaslapu.
Sākotnēji "Cert.lv" informēja, ka vairākiem Latvijas digitālajiem resursiem uz laiku ir ierobežota piekļuve no ārvalstīm, taču vēlāk Valsts kanceleja izplatīja informāciju, ka pieņemts lēmums uz laiku apturēt piekļuvi tīmekļvietņu vienotajai platformai (TVP), lai pasargātu to no iespējamiem kiberuzbrukumiem. Kā liecina informācija Ministru kabineta mājaslapā, uz TVP ir izvietotas 165 valsts institūciju un pašvaldību tīmekļvietnes.
26. oktobrī tika atklāta jauna PHP ievainojamība, taču tā potenciāli izmantojama tikai ļoti specifiskos apstākļos, pastāvot specifiskai sistēmu konfigurācijai, tāpēc nav paredzēta ārkārtas ielāpu publicēšana, aģentūru LETA informēja informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija "Cert.lv".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Publiskā sektora tīmekļvietņu darbība ir gandrīz pilnībā atjaunota. Atsevišķas vietnes savu darbību ir atjaunojušas daļēji, nodrošinot pamata funkcionalitāti. Par piekļūstamības atjaunošanu resursam no ārvalstīm lēmumu pieņem katrs resursa uzturētājs individuāli, izvērtējot atjauninājumu uzstādīšanas un testēšanas procesu, bet lielākā daļa resursu uz pirmdienas vakaru kļuva pieejami arī no ārvalstīm, portāls "latvija.lv" un tīmekļvietņu vienotā platforma ir pieejamas izmantošanai arī no ārvalstīm.
Jaunas ievainojamības var tikt un tiks atklātas arī turpmāk. Resursu uzturētājiem informācijai par atjauninājumiem ir jāseko un atjauninājumi ir jāuzstāda, tiklīdz tie ir pieejami.