"Desmit minūtes, lai pieceltos no gultas..." Smagi slimās Kristīnas Eplgeitas veselības stāvoklis strauji pasliktinās
Holivudas aktrise Kristīna Eplgeita nesen pārsteidza sabiedrību ar atzīšanos - viņa piecus gadus tika ārstēta no multiplās sklerozes, taču tagad uzzinājusi, ka diagnoze bija kļūdaina un patiesībā viņai nemaz nav šī slimība. Nu viņa nākusi klajā ar jaunām, satraucošām ziņām par savu veselību.
54 gadus vecā aktrise atklājusi, ka viņai tagad nepieciešamas desmit minūtes, lai no rīta pieceltos no gultas, bet pat daži soļi līdz vannasistabai kļuvuši par milzīgu pārbaudījumu.
Par savu pašreizējo veselības stāvokli seriālu "Precējies. Ir bērni" un "Dead to Me" zvaigzne pastāstīja otrdien, 27. oktobrī, publicētajā raidieraksta "MeSsy" jaunākajā epizodē. Aktrise neslēpa, ka pēdējā laikā viņas pārvietošanās spējas ir ievērojami pasliktinājušās. Pat visvienkāršākās ikdienas darbības tagad prasa milzīgu piepūli.
"Es šodien pat uzņēmu laiku. Man vajadzēja desmit minūtes, lai spētu pacelt galvu no spilvena, izkāpt no gultas un nostāties kājās. Un tad es gandrīz nespēju aiziet līdz vannasistabai," stāstīja Eplgeita.
Viņa atklāja, ka tagad pie gultas pastāvīgi atrodas staigāšanas palīglīdzeklis, jo bez tā pārvietošanās kļuvusi ārkārtīgi apgrūtināta.
"Es nezinu, kas notiek. Ar to man joprojām nākas dzīvot. Agrāk man tā nebija. Es vismaz spēju apsēsties gultā un izdarīt citas lietas. Tagad viss kļūst sliktāk, vai arī parādās jauni simptomi," sacīja aktrise.
Eplgeita uzsvēra, ka šīs grūtības viņai ir jaunas. Lai gan ar nopietnām veselības problēmām viņa cīnās jau vairākus gadus, tik smagi kustību ierobežojumi iepriekš neesot bijuši.