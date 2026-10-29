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Šodien 05:45
Kas ir "feritīna seja": grūti atpazīstamas dzelzs deficīta pazīmes
Sociālajos tīklos jau labu laiku popularitāti iemantojuši tādi termini kā "kortizola seja" un "Ozempic seja", bet tagad uzmanības centrā nonācis jauns apzīmējums – "feritīna seja".
Lai gan ne viss, par ko runā sociālajos tīklos, atbilst patiesībai un oficiāls medicīnisks termins "feritīna seja" nepastāv, šīs tendences pamatā ir reāla veselības problēma.
Dzelzs deficīts patiešām var ietekmēt ādas, matu un nagu stāvokli. Tā kā dzelzs rezervju samazināšanās organismā var liecināt arī par nopietnākām veselības problēmām, ir svarīgi iemācīties laikus atpazīt organisma raidītos signālus.