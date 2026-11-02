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Jauni dati apstiprina: šķietami nekaitīgs ieradums ievērojami palielina aknu slimību risku
Vēlu vakarā atvērt ledusskapi un meklēt kaut ko uzkožamu – šāds ieradums ir pazīstams daudziem. Tomēr jauns, vērienīgs pētījums liecina, ka našķošanās nakts stundās var kaitēt ne tikai figūrai, bet ir arī tieši saistīta ar divām nopietnām aknu slimībām. Izrādās, nozīme ir ne tikai tam, ko ēdam, bet arī tam, kurā diennakts laikā to darām.
Zinātniskajā žurnālā "Clinical Gastroenterology and Hepatology" publicēts vērienīgs pētījums, kurā atklāta saistība starp ēšanu vēlu vakarā un divām aknu slimībām – aknu cirozi un taukaino aknu slimību.
Pētnieki uzskata, ka iegūtie rezultāti liecina – organisma iekšējam bioloģiskajam pulkstenim jeb diennakts ritmam ir daudz lielāka nozīme pārtikas pārstrādē, nekā līdz šim uzskatīts, raksta "ScienceAlert".