Ko fizioterapeits uzzināja par savu veselību, izmēģinot HUAWEI WATCH D3?
Mēs pārāk reti aizdomājamies, kā mūsu ikdienas paradumi ietekmē organisma darbību un pašsajūtu. Fiziskā slodze, atpūta un pat ierastā rīta kafijas tase var atstāt ietekmi, kuru paši nemaz nepamanām. Sertificēts fizioterapeits Andrejs Smirnovs jau 15 gadus palīdz cilvēkiem rūpēties par veselību un arī pats ikdienā aktīvi sporto. Izmēģinot HUAWEI WATCH D3 viedpulksteni, viņš vēlējās noskaidrot, ko mūsdienu tehnoloģijas spēj atklāt par viņa paša organismu. Un, kā izrādījās, daži novērojumi pārsteidza pat pieredzējušu speciālistu.
Pulkstenis, kas iekļaujas aktīvā ikdienā
Andreja ikdienā kustību netrūkst – strādājot ar pacientiem, viņam regulāri jādemonstrē dažādi vingrojumi, bet arī brīvajā laikā sports ieņem nozīmīgu vietu. Trīs līdz četras reizes nedēļā viņš nodarbojas ar spēka treniņiem, aptuveni divas reizes nedēļā spēlē pludmales volejbolu, savukārt šogad pievērsies arī aukstajām peldēm.
“Ideāls pulkstenis ir tāds, kuru uz rokas gandrīz nepamani. Vienkārši pagriez plaukstu un redzi visu, kas konkrētajā brīdī vajadzīgs. Arī asinsspiedienu var izmērīt ātri un ērti, neizmantojot atsevišķu ierīci,” stāsta Andrejs.
Jaunā viedpulksteņa korpuss ir tikai 11,3 mm biezs un sver aptuveni 40 gramus. Tā siksniņā iestrādātais gaisa spilvens ļauj mērīt asinsspiedienu tieši uz plaukstas locītavas. Fizioterapeits novērtēja arī iespēju darba laikā ātri apskatīt saņemtos paziņojumus un izvērtēt, kuriem nepieciešams pievērst tūlītēju uzmanību, bet kuri var pagaidīt, nepārtraucot konsultācijas ar pacientiem.
Patīkams pārsteigums Andrejam bija arī baterijas darbības laiks, kas ļāva pievērst uzmanību iepriekš mazāk izmantotajām miega uzraudzības iespējām.
“Iepriekšējo viedpulksteni parasti liku lādēties uz nakti, tāpēc miegam īpaši nesekoju līdzi. Savukārt šo pulksteni pietiek uzlādēt aptuveni reizi nedēļā. Bija interesanti paskatīties, ko tas rāda par mana miega kvalitāti,” pieredzē dalās Andrejs.
Ko par asinsspiedienu atklāja ierastā kafijas tase?
Lai gan Andrejs regulāri seko līdzi savam pulsam, asinsspiedienu iepriekš viņš mērīja salīdzinoši reti. Tagad viņš nolēma pavērot, kā organisms reaģē uz dažādām ikdienas situācijām – fizisko slodzi un pat kafijas dzeršanu.
“Ikdienā izdzeru līdz trim kafijas tasēm, tāpēc vēlējos noskaidrot, kā šis ieradums ietekmē manu asinsspiedienu. Sāku to mērīt pirms un pēc kafijas dzeršanas un pamanīju, ka rādītāji diezgan ievērojami mainās. Katram cilvēkam jutība pret kofeīnu ir atšķirīga, un man šis bija ne tikai interesants novērojums, bet arī iemesls aizdomāties par saviem paradumiem. Piemēram, varbūt ir vērts atteikties no trešās tasītes dienā. Ja redzi, kā organisms reaģē, vari apzinātāk izvērtēt, ko savā ikdienā būtu vērts mainīt,” saka fizioterapeits.
Asinsspiediena mērīšanu nodrošina siksniņā iestrādātā piepūšamā manšete, kas darbojas kopā ar sensoriem un īpašu algoritmu. Šī funkcionalitāte ir saņēmusi CE marķējumu atbilstoši Eiropas Savienības Medicīnisko ierīču regulas prasībām. Pulkstenis ļauj veikt gan atsevišķus mērījumus, gan automātiski uzraudzīt asinsspiedienu visas diennakts garumā, tostarp miega laikā.
“Paaugstinātu asinsspiedienu cilvēks ne vienmēr izjūt, tāpēc ir svarīgi tam sekot līdzi. Turklāt asinsspiedienu un pulsu ir vērtīgi aplūkot kopā, jo abi šie rādītāji var sniegt vairāk informācijas par sirds un asinsvadu sistēmas darbību,” skaidro Andrejs.
Vairāk nekā tikai skaitļi ekrānā
Vēl viens rādītājs, kuram Andrejs pievērsa uzmanību, bija skābekļa piesātinājums asinīs jeb SpO₂. Tas parāda, cik liela daļa hemoglobīna asinīs ir piesātināta ar skābekli, kas nepieciešams orgānu un audu darbībai. Veselam cilvēkam šis rādītājs parasti ir 95–100 % robežās, taču to var ietekmēt dažādi faktori, tostarp veselības stāvoklis un atrašanās augstkalnē. Ilgstoši pazemināts skābekļa piesātinājums var liecināt par elpošanas vai asinsrites traucējumiem, tāpēc būtiskas izmaiņas nevajadzētu ignorēt.
Andrejs šo funkciju izmēģināja arī elpošanas vingrinājumu laikā. Viņaprāt, iespēja regulāri sekot līdzi šādiem rādītājiem var palīdzēt labāk izprast sava organisma darbību.
“Cilvēks ne vienmēr uzreiz pamana, ka kaut kas nav kārtībā. Ja redzi, ka kāds rādītājs ilgstoši atšķiras no ierastā, tas var būt iemesls pievērst savai veselībai lielāku uzmanību un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar ārstu. Iespējams, tā var laikus pamanīt problēmu, pirms tā kļuvusi nopietnāka,” skaidro fizioterapeits.
Papildu ieskatu veselības stāvoklī sniedz funkcija “Health Glance”, kas aptuveni minūtes laikā ļauj iegūt pārskatu par līdz pat 11 veselības rādītājiem. To vidū ir pulss, asinsspiediens, skābekļa piesātinājums asinīs, elektrokardiogramma (EKG), sirdsdarbības ritma variabilitāte (HRV), stresa līmenis, ādas temperatūra un artēriju elastības novērtējums. Savukārt “Health Insights” palīdz sekot līdzi veselības rādītāju izmaiņām saistībā ar miegu un fiziskajām aktivitātēm. Vienlaikus jāatceras, ka viedpulksteņa sniegtā informācija neaizstāj ārsta konsultāciju vai medicīniskus izmeklējumus.
“Manuprāt, HUAWEI WATCH D3 var būt īpaši vērtīgs palīgs cilvēkiem pēc 40 gadu vecuma, kad arvien lielāka uzmanība jāpievērš sirds un asinsvadu veselībai. Sevišķi tiem, kuriem jau konstatēts paaugstināts asinsspiediens vai sirds ritma traucējumi. Iespēja regulāri sekot līdzi šiem rādītājiem palīdz labāk izprast savu veselības stāvokli un laikus pamanīt izmaiņas, kurām būtu vērts pievērst uzmanību,” uzsver Andrejs Smirnovs.