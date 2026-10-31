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Šodien 08:04
Zefīrs, pastila vai marmelāde - kuru saldumu labāk ēst, ja vēlas notievēt? Uztura speciāliste ievieš skaidrību
Pastāv daudz veidu, kā ātri zaudēt svaru, mainot ēšanas paradumus. Vienas sievietes izvēlas ievērot diētas, citas pāriet uz veselīgu uzturu, bet vēl citas meklē sev piemērotāko svara samazināšanas metodi. Tomēr, ierobežojot uzturu, daudziem cilvēkiem ir grūti atteikties no saldumiem.
Uztura speciāliste Irina Pitusa skaidroja, kas ir mazāk kaitīgs veselībai – pastila vai zefīrs – un vai svara zaudēšanas laikā drīkst ēst marmelādi.