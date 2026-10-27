Sievietes cerēja uz divām apmaksātām brīvdienām mēnešreižu laikā, taču Veselības ministrija piedāvā ko citu
Veselības ministrijas sagatavotajā ziņojumā par atbalstu sievietēm ar smagiem menstruālajiem traucējumiem nav piedāvāts ieviest divas apmaksātas brīvdienas menstruāciju laikā, bet kā risinājumi izcelta sabiedrības informēšana par ārstēšanas iespējām un darba devēju izpratnes veicināšana.
Ziņojums nodots saskaņošanai līdz 16. novembrim. Tas sagatavots, izpildot Saeimas 2025. gada lēmumā par 10 149 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu "Ieviesīsim 2 apmaksātas brīvdienas sievietēm menstruāciju laikā" valdībai uzdoto uzdevumu sagatavot rīcības programmu veselības un labbūtības darba vidē uzlabošanai sievietēm ar smagiem menstruālajiem traucējumiem.
VM uzsver, ka smagas menstruāciju sāpes nav normalizējams vai ignorējams stāvoklis, ja tās būtiski ietekmē ikdienas funkcionalitāti, mācības vai darbu. Ministrija akcentē nepieciešamību veicināt savlaicīgu vēršanos pie ģimenes ārsta, ginekologa vai cita attiecīgā speciālista, lai nodrošinātu agrīnu diagnostiku un piemērotu ārstēšanu.
VM ziņojumā norāda, ka patlaban spēkā esošais regulējums un valsts līmenī īstenotie pasākumi paredz nepieciešamo atbalstu sievietēm, kuras cieš no menstruālajām sāpēm. VM atgādina, ka patlaban regulējums ļauj izsniegt darbnespējas lapu, ja slimības dēļ iestājusies pārejoša darbnespēja, kas saistīta ar darbspēju zaudēšanu.
Attiecībā uz darba apstākļiem ziņojumā skaidrots, ka sāpīgu un spēcīgu menstruāciju gadījumā attālinātā darba iespējas var būt nozīmīgs risinājums sievietes labbūtības veicināšanai, reizē nodrošinot darba pienākumu izpildi.
Ja darbu nav iespējams veikt attālināti, kā arī gadījumos, kad ārstniecības persona medicīnisku indikāciju dēļ konstatē iespējamu veselības apdraudējumu konkrēto darba pienākumu veikšanā, tā ir tiesīga rekomendēt saudzējošu darba režīmu vai darba slodzes samazināšanu. Īpaši tas attiecas uz darbu, kas saistīts ar smagu fizisku slodzi.
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Ministrija vērtē, ka ir novērojama nepietiekama sabiedrības informētība par pieejamo atbalstu un tā izmantošanas iespējām. VM norāda, ka komunikācijas un izpratnes trūkums ierobežo savlaicīgu un efektīvu sieviešu veselības problēmu risināšanu, tāpēc papildus esošajam regulējumam nepieciešams stiprināt sabiedrības informēšanu.
Pusaudžu un jauniešu izglītošanai Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānā 2025.-2027. gadam paredzēta informatīvo materiālu izstrāde un pieejamības nodrošināšana, kā arī valsts apmaksātas vecmāšu konsultācijas jauniešiem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, tostarp menstruālo ciklu un iespējamiem tā traucējumiem.
Savukārt Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) šogad plāno komunikācijas aktivitātes sociālajos medijos par seksuālo un reproduktīvo veselību, tostarp menstruālo veselību. Plānots arī izveidot drukātu bukletu pusaudzēm par menstruācijām. Materiālu iecerēts sagatavot vieglajā valodā, iekļaujot būtiskāko informāciju un norādi uz plašāku skaidrojumu SPKC tīmekļvietnē, un izplatīt izglītības iestādēs.
Ziņojumā norādīts, ka būtu jāvērtē iespēja sagatavot dažādām mērķgrupām pielāgotus digitāli pieejamus informatīvos materiālus. Tie būtu paredzēti ne tikai pusaudžiem, jauniešiem un sievietēm reproduktīvajā vecumā, bet arī veselības aprūpes speciālistiem, darba devējiem, izglītības iestāžu personālam un pašvaldībām.
Darba devēju izpratnes un atbalsta palielināšanai VM uzsver starpinstitūciju sadarbību, tostarp Labklājības ministrijas iesaisti. Kā iespējams sadarbības partneris sabiedrības informēšanā minēta arī Latvijas Pašvaldību savienība, kas varētu sekmēt pašvaldību sadarbību un labās prakses apmaiņu sieviešu veselības un labbūtības jautājumos.
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Ziņojumā atzīts, ka publiski pieejamā statistika tieši par sāpīgu menstruāciju jeb dismenorejas izplatību Latvijā ir ierobežota. Tomēr tā ir praksē bieži sastopama ginekoloģiska veselības problēma, kas var būtiski ietekmēt sievietes fizisko un psihisko veselību, dzīves kvalitāti, produktivitāti un darbspējas.
Atbilstoši ziņojumā minētajai starptautiskajai zinātniskajai literatūrai menstruāciju sāpes skar vairāk nekā divas trešdaļas menstruējošo. Tās var būt gan fizioloģiskas, gan saistītas ar ginekoloģiskām saslimšanām, piemēram, endometriozi vai iekaisuma slimībām. Daļai sāpes ir smagas un būtiski ierobežo ikdienas aktivitātes.
Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija uzsvērusi, ka ir pieejama gan medikamentoza, gan ķirurģiska ārstēšana, kas var novērst šīs sūdzības, ievērojami tās mazināt vai padarīt retākas. Jau pieejamā terapija nepalīdzot vien ļoti nelielai daļai sieviešu.
VM vērš uzmanību, ka par sāpīgām menstruācijām iespējams konsultēties arī valsts apmaksātajā ikgadējā profilaktiskajā apskatē pie ģimenes ārsta, kurš, izvērtējot veselības stāvokli, var nosūtīt pacienti uz izmeklējumiem vai pie speciālista. Savukārt ginekologs ir tiešās pieejamības ārsts, kura konsultācijas saņemšanai ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams.
Kā vēstīts, iniciatīvas iesniedzēji uzskata, ka apmaksātas brīvdienas menstruāciju laikā uzlabotu sieviešu veselību, labsajūtu un darba vidi, kā arī samazinātu stigmu par menstruācijām. Iniciatīva nodrošinātu arī saprotošāku un taisnīgāku attieksmi pret sievietēm darba tirgū, pārliecināti tās parakstītāji.
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Komentējot šo iniciatīvu, veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) paudis, ka, ļoti iespējams, ir laiks diskusijai par sievietes bioloģiskā cikla īpatnībām, mazinot tabu un stereotipus par menstruācijām. Taču jau šobrīd gadījumos, kad tiešām menstruāciju izraisītā fiziskā un emocionālā diskomforta, sāpju dēļ sieviete nespēj veikt darba pienākumus un atjaunošanās izteikti samazina darba efektivitāti, ir gan iespēja darba nespējas lapai vai attālinātai darba veikšanai, savstarpēji ar darba devēju vienojoties, paudis ministrs.