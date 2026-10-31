Sievietes par to runā negribīgi... Ginekoloģe: “No maksts atrofijas neviens nenomirst"
Kņudinošas, it kā sūrstošas, dažkārt dedzinošas, bet kopumā ļoti nepatīkamas sajūtas – tā īsumā var raksturot to, ko piedzīvo vairums sieviešu, ja piemeklējusi maksts atrofija. “Sievietes par to joprojām mēdz runāt negribīgi, lai gan šīs pārmaiņas ir gana biežas,” speciālizlaidumā "Sievietes veselība" saka ginekoloģe Karlīna Elksne.
Konsultē KARLĪNA ELKSNE, ginekoloģe, dzemdību speciāliste, VCA Ginekoloģijas virziena vadītāja, RSU docētāja.
“Vainīgais” estrogēns
Lai gan vārdu salikums – maksts atrofija – skan gana biedējoši, problēma nav tik melna, kā to iztēlojamies. Ļoti vienkāršoti tas nozīmē to, ka sievišķais dzimumhormons estrogēns samazinās un maksts gļotāda kļūst plānāka, trauslāka, bet mēs, sievietes, šīs pārmaiņas izjūtam kā maksts sausumu, dedzinošu sajūtu, var būt pat sāpīgums. Šo izpausmju dēļ diemžēl samazinās arī vēlme mīlēties, jo dzimumakts var būt sāpīgs vārda vistiešākajā nozīmē.
Pieminēto estrogēnu galvenokārt ražo olnīcas, bet nelielā daudzumā arī citi audi. Tas regulē menstruālo ciklu un ovulāciju, piedalās reproduktīvās sistēmas darbībā, palīdz uzturēt kaulu blīvumu, ietekmē ādas un saistaudu stāvokli, ietekmē tauku vielmaiņu un asinsvadu darbību, kā arī ir svarīgs maksts un vulvas audu veselībai, jo palīdz uzturēt gļotādu elastīgu, mitru un labi apasiņotu. Tieši pēdējais aspekts ir īpaši svarīgs, runājot par maksts atrofiju. Kad estrogēna līmenis samazinās, piemēram, menopauzes laikā, maksts gļotāda var kļūt plānāka, sausāka un mazāk elastīga. Tas var izraisīt dedzināšanu, kairinājumu un sāpes ne tikai dzimumakta laikā, bet arī ikdienā. Jāpiebilst, ka līdzīgas pārmaiņas var rasties arī pēc bērniņa piedzimšanas un zīdīšanas periodā vai kādu lietotu medikamentu dēļ. Izmaiņas maksts gļotādā var būt redzamas arī vizuāli – audi var izskatīties citādi nekā iepriekš.
Arī izdalījumi jāpavērtē
Viena no biežākajām sūdzībām ir maksts sausums, kam parasti seko diskomforts dzimumakta laikā un arī ikdienā. Tā kā gļotāda kļūst plānāka un trauslāka, tā ir vieglāk ievainojama, un dzimumakta laikā var rasties pat neliela asiņošana. Tikpat biežas sūdzības ir arī par dedzināšanu un kairinājumu maksts apvidū, un vēl dažkārt parādās izdalījumi, arī dzeltenīgi, kas var būt ar nepatīkamu aromātu vai bez tā.
Ginekoloģe Karlīna Elksne gan uzsver, ka maksts atrofija nav tikai jautājums par diskomfortu: “Gļotādas izmaiņas ietekmē arī maksts dabisko aizsardzību. Mainoties videi, labvēlīgajām baktērijām kļūst grūtāk nodrošināt ierasto aizsardzību, un līdz ar to palielinās iespēja, ka savairosies nevēlamas baktērijas un attīstīsies infekcija.” Speciāliste norāda, ka maksts atrofija saistīta ar biežākām infekcijām, tostarp tādām, kas skar urīnceļus. Tāpat kā minēto pārmaiņu simptoms var parādīties arī urīna nesaturēšana.
Dažādas pakāpes
Vai maksts atrofija ir medicīniska problēma vai arī vienkārši normāla novecošanas sastāvdaļa? Karlīna Elksne uzsver – atbilde lielā mērā ir atkarīga no pašas sievietes pašsajūtas. “No maksts atrofijas neviens nenomirst,” saka ginekoloģe, skaidrojot, ka tā nav dzīvību apdraudoša situācija, taču mūsdienu medicīnas mērķis nav tikai novērst letālus iznākumus. Tikpat svarīga ir cilvēka dzīves kvalitāte. “Tāpēc nav pareizi domāt – ja sākusies menopauze, tad noteikti būs izteikta maksts atrofija un tūlīt jāmeklē ārstēšana. Tā nebūt nav. Maksts atrofijas pakāpes var būt ļoti dažādas, un tikpat atšķirīga ir arī sieviešu subjektīvā sajūta. Vienai sievietei izmaiņas var būt tik nelielas, ka viņa tās ikdienā pat nepamana, citai tās rada būtisku diskomfortu,” teic speciāliste. Viņa piebilst, ka, piemēram, pēc dzemdībām, krūts barošanas visbiežāk hormoni atgūst vajadzīgo līmeni, un tad arī ar laiku situācija uzlabojas pati no sevis. Tāpat var notikt pēc kādas specifiskas ārstēšanas, taču, ja simptomi ietekmē pašsajūtu un sieviete vēlas tos samazināt, tā jau ir medicīniska problēma, kuru, par laimi, ir iespējams risināt.
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