Pieci produkti, kas palīdz no organisma izvadīt "slikto" holesterīnu
Organismam holesterīns ir nepieciešams šūnu veidošanai, hormonu ražošanai un citu dzīvībai svarīgu funkciju nodrošināšanai. Tomēr pārmērīgs "sliktā" holesterīna daudzums asinīs var veicināt aplikuma veidošanos artērijās, tādējādi palielinot sirds un asinsvadu slimību, kā arī insulta risku.
Izdevums "Verywell Health" norāda, ka, par laimi, ir vairāki pārtikas produkti, kas var palīdzēt organismam izvadīt vairāk holesterīna vai samazināt tā daudzumu, kas nonāk asinīs.
"Holesterīns organismā nepārtraukti tiek sintezēts, pārstrādāts, izmantots un izvadīts," skaidro uztura speciālists Aleksandrs Leritcs.
Jāatzīmē, ka uzturā lietotie produkti šo procesu var ietekmēt dažādos veidos – sākot ar holesterīnu saturošu savienojumu aizturēšanu gremošanas traktā un beidzot ar palīdzību aknām izvadīt "slikto" holesterīnu no asinīm.
Izdevums apkopojis piecus pārtikas produktus, kas var palīdzēt uzturēt veselīgu holesterīna līmeni asinīs.
1. Auzas
Auzas un citi pilngraudu produkti, piemēram, mieži, ir bagāti ar beta glikānu – šķīstošo šķiedrvielu veidu, kas, sajaucoties ar šķidrumu gremošanas traktā, veido želejveida vielu.
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Zinātniskajā žurnālā "Frontiers in Nutrition" skaidrots, ka šī želejveida viela palīdz piesaistīt žultsskābes, ko organisms ražo no holesterīna, lai atvieglotu tauku sagremošanu.
Parasti organisms lielu daļu šo žultsskābju izmanto atkārtoti. Tomēr šķīstošās šķiedrvielas palīdz daļu no tām izvadīt no organisma kopā ar izkārnījumiem.
2. Pākšaugi
Pākšaugi, piemēram, turku zirņi, melnās pupiņas, lēcas un šķeltie zirņi, ir vēl viens lielisks šķīstošo šķiedrvielu avots, kas palīdz samazināt holesterīna līmeni asinīs.
Kā skaidro uztura speciāliste Mindija Hāra, pākšaugos esošās šķīstošās šķiedrvielas, līdzīgi kā auzās atrodamās, var samazināt žultsskābju atkārtotu uzsūkšanos organismā. Tādējādi aknām nākas izmantot vairāk holesterīna, lai saražotu jaunas žultsskābes.
Turklāt speciāliste piebilst, ka zarnu baktērijas fermentē noteiktas šķīstošās šķiedrvielas, pārvēršot tās īso ķēžu taukskābēs. Šie savienojumi var palīdzēt palēnināt holesterīna sintēzi, dodot aknām signālu samazināt tā ražošanu.
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Tomēr pētnieki joprojām skaidro, cik lielā mērā tieši šie savienojumi palīdz samazināt holesterīna līmeni cilvēka organismā.
3. Augļi un dārzeņi
Augļi un dārzeņi, īpaši tie, kas satur šķīstošās šķiedrvielas, var palīdzēt samazināt holesterīna līmeni asinīs. Kā norāda Hāra, āboli un citrusaugļi ir īpaši labi pektīna avoti. Pektīns ir šķīstošo šķiedrvielu veids, kas gremošanas procesā palīdz organismam atbrīvoties no holesterīna.
Papildus šķiedrvielām augļi un dārzeņi satur arī augu sterīnus, kas var palīdzēt samazināt zarnās uzsūktā holesterīna daudzumu.
4. Rieksti un sēklas
Kā norāda ASV Nacionālie veselības institūti (NIH), mandeles, valrieksti, pistācijas, čia sēklas un linsēklas satur sirds veselībai labvēlīgās nepiesātinātās taukskābes un šķiedrvielas, kas var palīdzēt samazināt "sliktā" holesterīna līmeni asinīs.
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Rieksti un sēklas satur arī šķiedrvielas un augu izcelsmes savienojumus, kas palīdz uzturēt veselīgu holesterīna līmeni. Tāpēc tie ir lieliska izvēle veselīgām uzkodām, kā arī piedeva salātiem, auzu pārslu putrai vai jogurtam.
5. Veselīgie tauki
Avokado, olīveļļa un treknās zivis, piemēram, lasis, forele un sardīnes, ir vēl vieni sirds veselībai labvēlīgo tauku avoti, kurus vērts iekļaut savā uzturā.
Piemēram, sviesta aizstāšana ar olīveļļu vai zivju izvēle treknas sarkanās gaļas vietā var palīdzēt samazināt piesātināto tauku uzņemšanu. Tas ir svarīgs solis, lai kontrolētu "sliktā" holesterīna līmeni asinīs.