Šīs septiņas pazīmes atklās, cik labā formā jūs patiesībā esat
Viedpulksteņi un veselības lietotnes seko līdzi mūsu pulsam, miegam un fiziskajām aktivitātēm. Taču nemitīga šo rādītāju pārbaudīšana ieguvuma vietā var radīt trauksmi. Vai sava veselības stāvokļa novērtēšanai vispār ir nepieciešama viedierīce?
Dažas ikdienišķas darbības var sniegt priekšstatu par jūsu muskuļu spēku, līdzsvaru un vispārējo fizisko sagatavotību.
Britu tiešsaistes aptiekas "The Independent Pharmacy" ģimenes ārsts Donalds Grants uzsver, ka nepastāv viens universāls tests, kas ļautu precīzi noteikt, cik vesels ir cilvēks. Tāpēc regulāras veselības pārbaudes ir svarīgas ikvienam.
Tomēr ir vairākas ikdienišķas pazīmes, kas var liecināt par labu fizisko sagatavotību. Pēc tam, kad satura veidotājs Džošs Freizers Jangs sociālajos tīklos publicēja plašu popularitāti guvušu veselības rādītāju sarakstu, medicīnas eksperti izvērtēja, kuriem no tiem patiešām ir vērts pievērst uzmanību, vēsta "Metro".
Lūk, septiņas pazīmes, kas var palīdzēt novērtēt jūsu veselības stāvokli.