Ziemas vai vasaras laiks - kas ir labāks mūsu veselībai? Zinātniekiem ir skaidra atbilde
Naktī uz svētdienu, 25. oktobri, pulksteņa rādītāji būs jāpagriež par stundu atpakaļ, pārejot uz ziemas laiku. Lai gan daudzi labprāt atteiktos no regulārās pulksteņu grozīšanas, zinātnieki norāda, ka būtisks ir arī jautājums, pie kura laika jeb režīma palikt. Jauns pētījums liecina, ka veselībai piemērotāks būtu tieši ziemas laiks.
Pulksteņu pārgriešana divreiz gadā jau ilgstoši raisa diskusijas, un vairākkārt izskanējuši priekšlikumi no šīs prakses atteikties. Īpaši problemātiska ir pāreja uz vasaras laiku pavasarī, kad zaudējam vienu stundu miega un tiek izjaukts ierastais diennakts ritms. Taču, kā norāda pētnieki, atteikšanās no pulksteņu grozīšanas pati par sevi vēl neatrisinātu visus ar veselību saistītos jautājumus.
Britu Kolumbijas Universitātes psihiatrijas profesors Reimonds Lems, kurš vadījis pētījumu par laika maiņas ietekmi uz veselību, skaidro, ka pastāvīga ziemas laika ieviešana būtu labvēlīgāka cilvēka organismam. Galvenais iemesls ir rīta gaisma, kas palīdz regulēt mūsu bioloģisko pulksteni, miegu un garastāvokli.
Kāpēc ziemas laiks ir labāks?
Lai gan pastāvīgs vasaras laiks nozīmētu gaišākus vakarus, tam būtu arī būtisks trūkums - ziemā saule uzlēktu par stundu vēlāk. Tas nozīmētu, ka daudziem cilvēkiem uz darbu vai skolu nāktos doties pilnīgā tumsā, turklāt organisms ilgāk nesaņemtu dabisko rīta gaismu, kas nepieciešama normāla diennakts ritma uzturēšanai.
Kanādas Saimona Freizera Universitātes psiholoģijas profesors Ralfs Mistlbergers skaidro, ka cilvēka bioloģiskajam pulkstenim nepieciešama rīta gaisma, lai tas darbotos saskaņā ar 24 stundu diennakts ciklu. Savukārt, ja visu gadu saglabātu vasaras laiku, ziemā saule uzlēktu par stundu vēlāk, un cilvēki no rītiem ilgāk būtu spiesti dzīvot tumsā.
Rīta gaisma palīdz organismam pamosties, mazina miegainību un labvēlīgi ietekmē miega kvalitāti un garastāvokli. Turpretī nepietiekama gaisma no rītiem var apgrūtināt pamošanos un izjaukt dabisko miega ritmu.
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Vai Eiropa beidzot atteiksies no pulksteņu grozīšanas?
Pulksteņu pārgriešana sākotnēji tika ieviesta Pirmā pasaules kara laikā, lai taupītu elektroenerģiju, bet daudzās valstīs pie šīs prakses atgriezās pagājušā gadsimta 70. gados. Lai gan Eiropā jau vairākus gadus tiek apspriesta iespēja atteikties no sezonālās laika maiņas, vienots lēmums par tās izbeigšanu joprojām nav pieņemts.
Zinātnieki uzsver, ka izvēle starp pastāvīgu vasaras un ziemas laiku nav tikai ērtības jautājums. Tā var ietekmēt sabiedrības veselību ilgtermiņā, tāpēc, lemjot par iespējamu pulksteņu grozīšanas atcelšanu, būtu jāņem vērā arī cilvēka organisma dabiskie ritmi.